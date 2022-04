El 7 de abril será una fecha que Lionel Montaldo (45) jamás olvidará ya que fue el día en que protagonizó una curiosa historia que se volvió viral en las redes sociales. Aquel jueves, este ciudadano de Argentina se aprestaba a cumplir la tarea solidaria de todas las semanas: repartir comida a la gente de escasos recursos; sin embargo, cuando se dirigía hacia su destino en su auto, un joven ciclista chocó contra él y ese fue el principio de su experiencia “tras las rejas”.

De acuerdo al diario argentino La Nación, el muchacho fue llevado a un hospital cercano con un traumatismo en el brazo izquierdo, mientras que Montaldo quedó detenido y llevado a la fiscalía correspondiente para rendir su manifestación. Desde el asiento trasero de un patrullero, compartió fotos y videos mientras estaba “esposado”, convirtiéndose en una sensación de las redes sociales. “Es 100% real, 100% bizarro. Es muy extraño lo que pasó”, dijo en diálogo con el mencionado medio.

“Yo estaba transitando entre Juan Agustín García y Mercedes y el chico venía por mi derecha y justo en la esquina había una cuneta y yo tenía un lomo de burro, con el mismo impulso del impacto, el auto siguió. El chico no llegó a frenar y pegó contra mi auto”, relató Lionel, al tiempo que contó que el joven lesionado llamó a la policía ya que manifestaba dolores en el hombro izquierdo y rápidamente fue asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Chicos. El chico que me chocó se luxó el hombro y el fiscal determinó mi detención.

Acá dentro del móvil. Hoy duermo adentro. Mañana les cuento más. pic.twitter.com/raunhVXkak — Ex Leopoldo (@yanosoyleopoldo) April 7, 2022

Una celebridad “tras las rejas”

Como parte de la labor solidaria que lleva a cabo como integrante del Team Chunt, un grupo de la sinagoga Iarjo Jabad, todos los jueves después de las 18:00 horas reparten comida a la gente en situación de calle en la Plaza Once y él es el encargado de hacer el pan, por lo que en iba a amasar dichos alimentos. Lo que le pasó aquel día lo atribuye a una “señal del destino”, ya que él nunca había pasado por esa calle y llegó hasta allí porque el GPS lo desvió debido a lo congestión vehicular.

“Fueron un montón de cosas, no sé si una señal, pero siento que tenía que pasar por eso”, agregó, aún sin entender cómo terminó preso por querer hacer una obra de caridad, pero prefirió tomárselo todo con humor y registrar cada momento de su experiencia con su teléfono celular, para luego compartirlo con sus seguidores en Twitter. “Dentro de todo lo que es la historia, quisiera aclarar que sé que hay un chico que se lastimó en serio, más allá de toda la historia graciosa mía en la cárcel”, recalcó.

Sin embargo, lo que él llama “la historia graciosa” de su experiencia en la cárcel son los detalles y el procedimiento legal que vivió, desde viajar esposado en una patrulla policial con rumbo a la Comisaría Vecinal 10A, donde quedó detenido por 24 horas. También subió varios videos y fotos del trayecto hacia la fiscalía de turno donde le hicieron “el prontuario”, siendo la más comentada la instantánea que compartió de la levadura que llevaba en el bolsillo con la que tenía pensado amasar pan.

“Me lo tomé con humor porque en 2002 me rompí una pierna jugando a la pelota, en plena crisis absoluta del país, y tuvieron que ponerme prótesis y entre todo eso pasaron 16 días. Eso significa que estoy acostumbrado a esperar por cosas ridículas. Ahí te das cuenta de que, si te enojás, te la agarras con los policías y es peor”, aseveró Montaldo. Recién la noche del viernes 8 de abril pudo regresar a su casa, no sin antes completar una larga lista de trámites para concretar su liberación y recuperar su auto.

¿Por qué lo dejaron conservar y usar su celular durante su arresto?

Lo que más llamó la atención de su documentada intervención fue el hecho de que lo esposaran con las manos hacia adelante y que le permitieran llevar consigo su teléfono celular, a lo que el propio Lionel explicó que los oficiales le dijeron que supuestamente se encontraba en condición de “demorado”. En términos legales esto quiere decir que, al haber cometido un delito menor, al intervenido se le permite conservar sus efectos personales, en este caso, su dispositivo móvil.

De acuerdo con una fuente policial consultada por La Nación, si bien a una persona se la puede esposar al momento de ir a la fiscalía, “esto no significa que es un delincuente y por eso no se le sacan todos los objetos personales de encima”. “Lo primero que se hace es palparlo para asegurarse de que no tenga armas, cuchillos u objetos que puedan dañar a alguien. Pero, si no cometió un robo, asesinato, o un delito mayor, se le permite tener el celular”, añade el citado periódico.

“No me iban a esposar por un choque, sabiendo que yo tenía la ficha limpia y tampoco me iba a escapar. A mí me tenían que imputar, si bien es un delito menor, me tenían que hacer el fichaje en la Policía”, reconoció, aunque en el camino, el oficial que lo trasladó le explicó dijo al momento de ingresar a la fiscalía para hacerle el prontuario y pasar por el médico legista “tenía que hacerlo sí o sí con las esposas puestas”, aunque se las dejaron flojas y posteriormente le preguntaron si quería que se las quitaran.

No hay mal que por bien no venga

Si bien su detención lo convirtió en una celebridad en redes sociales y objeto de varios comentarios tanto a favor como en contra por el hecho de haber conservado su teléfono celular mientras estaba en calidad de “detenido” (algo que entiende, pero que agradece haberlo hecho porque le permitió mantenerse en contacto con sus familiares para mantenerlos al tanto), el haber pasado 24 horas bajo custodia policial evitó que pudiera festejar su cumpleaños con sus amigos.

“Después de todo fue un accidente de tránsito. No fue que asesiné, robé o golpeé a alguien a propósito. Tuve mala suerte de estar preso 24 horas por un choque. Pero por el momento soy una persona libre, imputada por lesiones leves”, remarcó, al tiempo que advirtió que hay un tiempo prudencial en el que el afectado (quien, sorprendentemente, decidió no presentar cargos en su contra) podría actuar, de lo contrario, la causa quedará archivada. “Ahora, para mí es increíble porque tengo un prontuario por accidente de tránsito”, finalizó.