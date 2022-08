Una mujer que estaba llevando un tratamiento de cáncer fue a sacar su licencia de conducir, en Córdoba, Argentina, pero fue discriminada por uno de los trabajadores. Recibió un carnet de conducir con la frase “cáncer de mama”, pese a que había superado la enfermedad. La historia fe compartida en Twitter por Florencia y, afortunadamente, tuvo un desenlace feliz.

El pasado 22 de agosto, Florencia Andrade fue a renovar su licencia de conducir al Complejo Capitalino de Córdoba, la provincia argentina donde vive. A sus 34 años había superado un cáncer de mama, pero, increíblemente, su pelo corto no pasó desapercibido por el operario que la atendió.

Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad? pic.twitter.com/ZNnvHnQGKF — Florcita (@florcita_an) August 22, 2022

“Me dicen ‘¿qué paso con el pelo?’ Y le conté que por la quimioterapia se me cayó. Y ahí me preguntan cuándo fue la última. Le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico”, explicó Florencia en su cuenta de Twitter, tras decidir hacer público el caso.

A todo esto, fue porque me vieron con el pelo corto y me dicen "qué paso con el pelo?" Y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico+ — Florcita (@florcita_an) August 22, 2022

Lo sorprendente vino después, cuando el empleado del establecimiento le dijo que solo podrían otorgarle el carnet por dos años, cuando en realidad se acostumbra aprobar el trámite por cinco años, “ya que no saben cómo estoy de defensas”.

“Le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas), y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco”, continuó Florencia en su hilo.

La situación no solo provocó en ella enojo, sino también llanto. Le escribió entonces a su doctor para que le envié su certificado de salud y, tras imprimirlo, aguardó el documento que le iban a entregar.

“Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama. Les digo ‘pero ya no tengo, ¿Por qué me ponen eso?’ y me dicen que el sistema ya lo mandaba así”.

“Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de ‘incapacitada” en la frente’”, remató la mujer.

Se disculparon y le dieron un nuevo carnet

Tras hacerse viral la publicación de Florencia, la Municipalidad de Córdoba le extendió las disculpas del caso a la mujer y la invitaron al Complejo Capitalino para que le otorguen un nuevo carnet.

En declaraciones a La Voz, Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, admitió que las frases utilizadas contra Florencia son “estigmatizantes” y “dañan a las personas”. “Todos los que tienen una leyenda de ese tipo podrán pedir el reemplazo del registro en breve”, aseveró.

Hoy hablamos con la @MuniCba y el error fue subsanado. Flor tiene una nueva licencia sin esa estigmatización de la primera. Muy buena gestión del Secretario @bermudezgok. pic.twitter.com/k39NoN2oF3 — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) August 23, 2022

Florencia se mostró feliz, luego que las autoridades aprobaran eliminar la leyenda que figuraba en su carnet, y resaltó que otras personas no pasarán por situaciones similares.

“Pero más alegría me da, que desde ahora todos los que tengan la licencia con frases estigmatizantes, que no quieran que esté en su carné, puede acercarse a cualquier CPC para que les impriman uno nuevo. Me alegra que nadie más tenga que pasar por esta situación”, sentenció.

