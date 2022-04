¿Te imaginas dar a luz en un lugar completamente distinto que el hospital al que acudiste en un principio debido a que no quisieron atenderte? Esto fue lo que exactamente le ocurrió a Lauren Banks, una madre de familia de Carolina del Norte, Estados Unidos, que trajo al mundo a su bebé en una estación de servicio camino a casa 30 minutos después que el centro de salud al que fue no le brindó la atención que requería pese estar a punto de entrar en labor de parto.

De acuerdo al portal mother.ly, citando un reporte de la estación de televisión WITN, la historia comienza con Lauren y Steve Banks a su llegada al hospital CarolinaEast para el nacimiento de su hijo tras presentar contracciones intensas en la semana 39 de su periodo de gestación. “A ella le negaron la entrada a la sala de partos un par de veces, obviamente sintiendo mucho dolor y a punto de dar a luz, y a la media hora de que nos fuimos su fuente se rompió”, dijo Steve a la mencionada televisora.

Según la pareja, en el hospital le dijeron que no podían internar a Lauren debido a que no había “dilatado lo suficiente”, por lo que tuvieron que regresar a su casa. Una hora después, ambos volvieron al CarolinaEast ya que era más que claro que su bebé estaba a punto de nacer, pero no tuvieron suerte. Si bien el hospital se encuentra a una distancia de 30 minutos de su casa, esta vez el bebé no podía esperar más y repitieron la faena, pidiendo a un vecino que cuidara a sus niñas que dormían.

En una parada de emergencia camino al hospital, el pequeño decidió que el espacio entre las bombas de gasolina número cuatro y cinco de la estación de servicio Handy Mart era el lugar indicado para venir al mundo; sin embargo, su nacimiento al parecer tuvo problemas ya que, cuando salió, Steven Banks contó que “estaba morado y no hacía mucho ruido”. “Estaba preocupado además de todo lo otro que estaba pasando”, añadió el padre de familia.

Una traumática experiencia con un final feliz

Los paramédicos arribaron poco después y de inmediato pusieron manos a la obra para ayudar a estabilizar tanto a la madre como a su bebé, llevándolos en una ambulancia (otra vez) al hospital CarolinaEast. Cuando los Banks pidieron explicaciones al personal administrativo del centro de salud sobre el anterior trato que recibieron, ellos se ofrecieron a pagarles una limpieza a fondo de su automóvil como forma de compensación (la misma que terminaron aceptando).

Consultados por WITN sobre lo ocurrido, el hospital que forma parte del CarolinaEast Health System se excusó diciendo que “legalmente no pueden comentar sobre asuntos de los pacientes o sus preocupaciones”. “De manera interna seguimos todos los protocolos y pautas para tales preocupaciones, pero públicamente no podemos comentarlas”, señalaron en su declaración en relación al caso de Lauren y Steve Banks, la misma que reforzaron con un pronunciamiento oficial.

“Desafortunadamente, los bebés no siempre cooperan con las expectativas... Todos hemos escuchado historias de recién nacidos que vienen al mundo en hogares, automóviles, restaurantes e incluso gasolineras. El bebé de los Banks ciertamente hizo una entrada inesperada, ¡pero estamos muy felices de que esté saludable y precioso y le deseamos absolutamente lo mejor a la familia!”, señala el comunicado, recalcando que no rechazan a los pacientes y que Lauren fue atendida previamente por un obstetra.

En cuanto al nuevo integrante de la familia, Truett Lee Banks, ya se encuentra en casa y goza de un buen estado de salud. Lauren Banks señala que quiere dejar en claro que no culpa al hospital por su desafortunada, pero evitable experiencia al dar a luz a su segundo bebé. “De ninguna manera esto habla de todo el hospital o incluso de un departamento completo, solo un par de personas que nos fallaron a mi bebé y a mí”, precisó unos días después de su traumática labor de parto.