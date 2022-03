Muchas personas que juegan a la lotería sueñan con el día en el que ganan el premio mayor. Ese será el momento en el que dar la mejor noticia de sus vidas a familiares y amigos. Los hay desde quienes no puede contenerse la noticia y llaman a contárselo a todo el mundo, hasta las personas que apenas se lo comunican a los más cercanos y lo quieren mantener en secreto.

Ese fue el caso de una mujer que ha sorprendido a su esposo con una sorprendente historia: hace ocho años ganó 400.000 euros (unos 400.000 dólares) en la lotería. Esta usuaria anónima contó su peculiar historia en el foro online Reddit y de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

¿Por qué se lo escondió a su esposo?

La afortunada ganadora afirma que cuando se enteró de la noticia quedó en completo shock. Su mayor preocupación eran los malos hábitos de gasto de su marido, y por lo que no quería que esta fortuna que había ganado acabase en cero a los pocos meses por las compras innecesarias de su pareja.

“Mi esposo tiende a gastar en cosas que no necesitamos o que no nos beneficiarán a largo plazo, así que no quería que lo gastara rápidamente en autos de lujo o ropa”, explica la ganadora en Reddit.

¿Qué hizo con el dinero?

Dos meses después de casarse en octubre de 2014, la joven descubrió que había ganado la lotería. Después de los impuestos recibió un total de 436.9053 euros (unos 480.000 dólares) y para evitar que su futuro esposo se enterase, optó por cobrarlo de manera anónima. “Como aún no estaba legalmente casada, pude aceptarlo sin necesidad de decírselo a nadie más”, cuenta en la plataforma.

Fue bastante discreta y para evitar que se enterase por otros medios, tampoco se lo contó a sus padres, hermanos o amigos. “Abrí una nueva cuenta en el banco y deposité el cheque. También adquirí los servicios de un asesor financiero que me ayudó a invertir el dinero en negocios locales e inmobiliarias. Así que la fortuna ha seguido creciendo y creciendo durante estos años”, relata la acertante.

Se lo contó 8 años después

No ha sido hasta hace unos días cuando el esposo ha conocido la verdad. Su asesor financiero llamó para actualizarle el estado de las inversiones y como no atendió el teléfono le envió un mensaje diciendo que ya tenía más de un millón de dólares acumulados. Su pareja leyó el mensaje y se quedó sorprendido.

“Me senté con él y le expliqué la situación. Se enfadó mucho conmigo e incluso se pasó algunas horas sin hablarme. Al final me dijo que estaba orgulloso de mí por haber sabido invertir en nuestro futuro”, contó. Ahora, la afortunada cree que lo mejor que pueden hacer es darse unas vacaciones con las ganancias.