Tessica Brown, mejor conocida como “Gorilla Glue girl” tras revelar en un video de TikTok que llevaba más de un mes con el mismo peinado tras aplicarse adrede pegamento en aerosol, ahora quiere ayudar a los que menos tienen tras dejar atrás la pesadilla que le tocó vivir por el garrafal error que únicamente pudo subsanar con una visita al quirófano.

La mujer originaria de Luisana (Estados Unidos), que saltó a la fama en redes sociales por utilizar el adhesivo de la Compañía Gorilla Glue en su versión en espray como substituto de la laca para el cabello, había organizado una campaña a través de la página GoFundMe para ayudarla a costear su tratamiento, recaudando hasta la fecha más de 23,000 dólares.

Sin embargo, el portal especializado en farándula TMZ informó que Brown planea donar la mayoría del dinero recolectado a la organización sin fines de lucro Restore Foundation, creada por el Dr. Michael Obeng, el cirujano plástico que se ofreció a realizar completamente gratis la costosa operación valorizada en más de 12,500 dólares que puso fin a su sufrimiento.

Si bien utilizará una parte de los fondos para costear el viaje que hizo a Los Ángeles para someterse al procedimiento y sus gastos a las salas de emergencias durante su calvario, el resto (alrededor de 20,000 dólares) irá directo a la organización caritativa que provee servicios de cirugías reconstructivas a gente de todas partes del mundo.

A manera de homenajear a su salvador, Brown se tomó una foto con el Dr. Michael Obeng que no dudó en compartir en su cuenta de Instagram junto a unas sentidas palabras. “Las palabras no me alcanzan para explicar cómo me siento respecto a usted, doctor, ya que realmente me devolvió mi vida y le voy a estar agradecida por siempre”, escribió.