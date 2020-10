Si hubiera una competencia sobre historias de rupturas amorosas , la de esta mujer de Estados Unidos se llevaría el premio mayor. Sasha Aristide, una enfermera de 29 años de Brooklyn, Nueva York, quedó devastada después que el administrador de oficina Kevin Hyppolite (30), su novio de una década no solo le mintió sobre haber pagado el lugar de la recepción de su boda sino que aquel día de octubre de 2018 en el que iban a darse el sí en el altar ni siquiera se dignó en aparecer tras dejarla plantada por horas alegando que su Uber se había retrasado.

De acuerdo al diario The New York Post, citando un reporte del diario británico The Sun de la entrevista que la novia dio al podcast RealFix, la pareja se comprometió en diciembre de 2017 y comenzó a planear su boda cuyo presupuesto era de 20,000 dólares. Aristide pensaba que todo andaba bien… hasta que llegó el día de la ceremonia. La primera señal de alerta fue una llamada de su florista, que le dijo que el local donde iba a celebrarse el matrimonio no le permitía el ingreso para que pudiera colocar los adornos florales que habían pagado.

“Llamé a Kevin y me dijo que iba a llegar tarde… No me preocupé porque la ceremonia no era hasta las 5 p.m., con una recepción previa para tragos. Pero a eso de la 1:30 p.m., una de mis damas de honor me dijo que su hermano había llamado al sitio para preguntar por la dirección y le habían dicho que no había ninguna boda programada para ese día”, agregó la enfermera, que siguió preparándose para su boda en su cuarto de hotel de Long Island sin enterarse que el local de la recepción no había recibido el pago completo para festejar su gran día.

Una frenética Aristide continuó llamando a Hyppolite, quien insistía en que su Uber tardaba en llegar. “Hasta el último minuto, me dijo que vendría, que estaba en camino. Me estuvo mintiendo todo ese tiempo”, contó la decepcionada mujer antes de precisar que esperó por tres horas hasta que finalmente se percató que el novio no iba a dar la cara por lo que decidió acabar su relación de una vez por todas al descubrir que había sido manipulada psicológicamente por él al punto de cuestionar su propia cordura.

“No tenía ni la más mínima idea que él no planeaba aparecerse o que iba a acobardarse. Hablé con él la noche anterior y literalmente me dijo ‘Te amo, no puedo esperar a casarme contigo’ (…) Estuvimos hablando todoe l día. Me di cuenta de todo a las 2:30 p.m. y a esas alturas, ya no tenía ninguna emoción. Estaba tan entumecida y en estado de shock. Me sentí como en trance”, señaló Aristide que, para empeorar aún más las cosas, contó que Hyppolite esperó varias semanas para intentar hablar con ella pero ya era demasiado tarde.

“No tenía intenciones de volver con él. Cualquiera capaz de hacerte eso definitivamente no te ama ni se preocupa por ti. Corté toda conexión con él”, dijo Aristide; sin embargo, lo que todos querían saber era por qué el novio no se presentó a su boda. Consultado por el mencionado podcast, Hyppolite arguyó “algo personal” como su motivo principal sin ahondar sobre qué significaba realmente aquello, asegurando que “no fue intencional, ni planeado, sino que solo pasó de esa forma”.

Si bien negó haber intentado recuperar a su exprometida, Hyppolite aclaró que intentó dejar una ventana de posibilidad de retomar su relación con ella siempre y cuando ella estuviera dispuesta a hacerlo. Pero Aristide piensa distinto, que ya le dio la vuelta a la página y se encuentra concentrada en su vida como una mujer soltera que, pese a su traumatizante decepción amorosa, todavía tiene esperanzas de formar una familia en el futuro a lado de un hombre que verdaderamente la ame.

