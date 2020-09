Es mejor dar que recibir. Esa es la lección que les dejó la historia de Leanne Page (40), una madre de la ciudad australiana de Morayfield, al norte de Brisbane, que no podía encontrar en ninguna parte Keith’s Foods Mini Dagwood Dogs, la comida favorita de su hijo con autismo , quedó “atónita” por la respuesta de la compañía que la produce después que le entregaron una caja con la mencionada mercancía completamente gratis.

MIRA AQUÍ: Estos son los videos más curiosos de Internet que verás hoy

HAZ CLIC: Los virales más divertidos de las redes sociales están aquí

La selectividad alimenticia es un tema recurrente en los niños con autismo y el producto en cuestión es una de las pocas comidas que el pequeño Tyler de 3 años consume. Después de visitar su supermercado local hace un mes se dio con la noticia que las existencias de la popular salchicha en un palo que se comercializa bajo la marca de Keith’s Foods Mini Dagwood Dogs se habían agotado.

“No podía encontrarlo en ninguna parte en un radio de 50 kilómetros a la redonda de donde vivo y lo único que hice fue llamar para preguntarles si en verdad se habían quedado sin stock y dónde podía comprar más. Nunca esperé que me enviaran a mi casa una caja gratis. Que todo esto pasara, me dejó anonadado. Nunca lloré tanto en mi vida”, señaló la madre de familia al portal news.com.au.

LINK AQUÍ: Los virales más insólitos que no te puedes perder hoy

LO MÁS VISTO HOY: La joven española a la que le diagnosticaron cáncer tardíamente por culpa del coronavirus

Page contó que conversó con una adorable señora llamada Karen que se tomó la molestia de encontrarle una caja de 30 paquetes del producto y conducir más de una hora y media para entregárselo personalmente. Cuatro días después del noble gesto, la mujer contó que recibió una llamada telefónica de la misma persona con la que había conversado antes que le dijo que le tenía preparada otra sorpresa.

“Ella me dijo que después de hablar con su jefe decidieron que hasta que mi hijo deje de consumir sus productos, nos van a proveer una dotación de 150 paquetes completamente gratis. Quedé atónita y no sabía cómo agradecérselo. Ahora mi hijo puede comer todo lo que quiera. Mi fe en la humanidad ha sido restaurada”, escribió Page en el grupo The Kindness Pandemic de Facebook al hablar sobre su experiencia.

En diálogo con el portal news.com.au, la madre de familia señaló que la industria de producción de comida congelada en Queensland se vio afectada por una escasez debido a la dificultad de conseguir materia prima de Melbourne en medio de la pandemia de COVID-19 y que se quedó sin palabras por el gesto de Karen y la compañía Keith’s Foods para la que trabaja de tener esta cortesía con ella y su hijo con habilidades especiales en estos tiempos difíciles.

MIRA MÁS HISTORIAS VIRALES

VIDEOS RECOMENDADOS

Día mundial del autismo: ¿Cómo afecta la cuarentena a las personas con trastorno espectro autista?

Día mundial del autismo: ¿Cómo afecta la cuarentena a las personas con trastorno espectro autista?

Consejos para mejorar la alimentación en niños de edad escolar

Consejos para mejorar la alimentación en niños de edad escolar