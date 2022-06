Donar sangre es un acto de generosidad que salva vidas y fortalece la solidaridad en las comunidades. Dentro de este contexto, el voluntario Leslie Sinclair, originario de Stirling, en el centro de Escocia, se viralizó en redes sociales porque rechazó una pregunta realizada como parte del protocolo. Tras expresar su molestia, decidió marcharse del establecimiento médico y la historia trascendió.

Relata su desagradable experiencia

Durante 50 años, Leslie realizó al menos 125 donaciones de sangre. “Siempre hay un formulario para completar y eso está bien, tienden a preguntar sobre condiciones médicas o enfermedades, y claramente eso se debe a que la sangre debe ser segura”, indicó el conductor jubilado.

Sin embargo, en esta ocasión se llevó una gran sorpresa. Luego de que el Servicio Nacional Escocés de Transfusiones de Sangre (SNBTS, por sus siglas en inglés) lanzara una campaña para reclutar un millón más de donantes, Sinclair acudió a una clínica y le consultaron si estaba esperando un hijo.

Leslie Sinclair no pensó que atravesaría un incómodo momento cuando intentó donar sangre por una campaña. (Imagen referencial: Pixabay)

“Había una pregunta que no había visto antes: ‘¿Estás embarazada o lo has estado en los últimos seis meses?’ que requería una respuesta de sí o no”, manifestó Sinclair.

Toma decisión drástica

De inmediato, el adulto mayor se quejó con el personal y aseguró que no debería responder dicha consulta, pues no se aplicaba en su caso. Ante esta situación, le anunciaron que no podían aceptar su sangre, informó Daily Mail.

Enojado por la postura del centro médico, Sinclair se marchó y “les dije que era una estupidez y que si tenía que irme no volvería, y eso fue todo, me subí a la bicicleta y me fui pedaleando”.

Autoridades se pronuncian

Cuando se conoció el reclamo del anciano de 66 años, el docente Marc Turner, director de SNBTS, levantó su voz e indicó: “Agradecemos el apoyo de todos y cada uno de nuestra comunidad de donantes y agradecemos al Sr. Sinclair por su compromiso durante muchos años.”

Sinclair ha donado desde los 18 años, pero no piensa regresar a la clínica hasta que cambien su política. (Imagen referencial: Pixabay)

En ese sentido, Turner precisó que “si bien el embarazo es solo una pregunta relevante para aquellas cuyo sexo biológico o sexo asignado al nacer es femenino, el sexo asignado al nacer no siempre es visualmente claro para el personal.”

Síguenos en nuestras redes sociales: