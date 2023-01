¿Qué harías si ganaras la lotería? Es una pregunta que alguna vez te has hecho. Las respuestas son muy variadas, desde comprarte una lujosa casa hasta dejar el trabajo para recorrer el mundo. No obstante, ¿te animarías a compartir el dinero? Bueno, aunque no lo creas, esto hizo Michael Winfield, quien reside en Maryland (Estados Unidos).

El dueño de una empresa de construcción estaba dirigiéndose a su hogar cuando, de pronto, se detuvo para comprar billetes de lotería. Si bien publicaron los números ganadores el 17 de diciembre, Winfield se acordó del sorteo días después.

En ese sentido, el hombre de 48 años conversó con una de sus empleadas y le pidió que revisara sus boletos en la tienda, porque se encontraba ocupado. “Dividiré las ganancias contigo”, le prometió Michael, cuya historia se viralizó en redes sociales.

Persona sosteniendo billetes de dólares tras obtener la lotería. (Imagen: Alexander Mils / Pexels)

La trabajadora acudió al establecimiento, escaneó los billetes de la lotería y se enteró que su jefe había ganado 50 mil dólares. Sin embargo, no pudo comunicarse con él para contarle la emocionante noticia.

Admirable gesto

“Mi teléfono no funcionaba ese día, así que cuando llamó con la noticia no pudo comunicarse conmigo. Cuando finalmente nos reunimos en la oficina, ella estaba tan emocionada... y yo estaba incrédulo”, recordó Michael.

Sin pensarlo dos veces, el norteamericano cumplió con su palabra y dividió ‘fortuna’ con la mujer. Según reveló el propio empresario, no se arrepintió de su promesa. “Mi palabra es mi palabra”, mencionó Winfield.

