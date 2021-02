Convertirse en un héroe puede ser algo que es considerado por muchos como muy gratificante. Sin embargo, para Robsom dos Santos serlo le supuso pasar un momento agridulce, cuando luego de salvarle la vida a un hombre que sufrió un grave accidente vehicular, llegó a su trabajo y le dijeron que estaba despedido por haber llegado tarde. Ésta es su historia que ahora es viral .

Robsom iba rumbo a su trabajo cuando fue testigo de un violento hecho. Vio como un auto se despistó y terminó volcando en la carretera hasta caer en una zanja. No lo pensó ni un solo segundo y se dirigió de inmediato al lugar del incidente y empezó a socorrer al conductor atrapado al interior del auto. Luego de salvarle la vida llegó a trabajar pero su jefe le tenía algo que él ya intuía.

El protagonista de esta historia viral en las redes sociales tiene 35 años y es de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. “Se volteó unas cinco, seis veces, justo en la pista”, contó a Globo . Do Santos cambió el rumbo pese a que ya iba atrasado al trabajo, pero eso no le importó. Bajó a la fosa, entró al bosque y vio al auto sumergido en el agua y cómo el chofer todavía no salía tras el fuerte choque de auto.

Al acercarse al auto gritó para saber si el conductor lo escuchaba y luego de un largo momento contestó “¡Estoy aquí solo!”. Robsom le pidió que se soltara del cinturón de seguridad para poder comenzar a dar vuelta el vehículo que estaba de cabeza. Afortunadamente otros dos hombres se acercaron al lugar para ayudar. Entre los tres voltearon el auto y finalmente el conductor salió ileso.

Juntos esperaron que llegara la ambulancia. Solo en ese momento, Robsom continuó su camino al trabajo, donde lo iba a estar esperando su jefe para despedirlo. El hombre en cierta forma se lo esperaba, anteriormente había tenido un atraso y estando bajo período de prueba no podían aceptarle otra falta. Pese a que intentó de todas formas explicar lo que pasó no le dieron otra oportunidad.

“Hice lo correcto. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto, incluso con una hora tardía. Me puse en su lugar”, indicó. Siendo padre de dos pequeños, se imaginó que quizás el accidentado tendría familia, por lo que no tiene dudas de que lo haría otra vez si fuese necesario. Con esto, Robsom ha dejado en claro que lo volvería hacer. En redes sociales, los usuarios lo felicitaron por su acto.