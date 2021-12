Si tienes una familia y, por cuestiones de la vida, te toca trabajar en Navidad, podrías considerarte como alguien de mala suerte y condenado a pasar un día triste, pero si aquellos seres queridos te siguen, como a un hombre en Argentina, es porque quizá algo has hecho bien y que ese amor que tienen por ti crece progresivamente y eres alguien con una gran historia digna de resaltarse.

Gracias a una publicación viral en Instagram, hemos conocido un particular caso de estos, en los que a un sujeto le tocó trabajar en una gasolinera durante la Nochebuena, por lo que recibiría el 25 de diciembre alejado de los suyos. Sin embargo, toda su familia llegó hasta su puesto de labores.

Con lo poco que tenían alrededor y al aire libre, la familia entera armó una mesa con sillas en dicho lugar para cenar toda la comida que habían llevado pues no dejarían que el beneficiado muchacho esté solo en un día tan importante, cargado de sentimentalismo y una mística tremenda, en la que la unión podría considerarse como una de las palabras claves.

La publicación viral en Instagram con una familia cenando por Navidad

La historia de la foto viral

Como se puede ver en la imagen, la fotografía fue subida a Instagram por Renzo Gallardo, un ciudadano de una localidad en Córdoba, Argentina, quien se topó con dicha escena mientras manejaba su motocicleta y decidió capturarla para compartirla en redes sociales por todo lo que podría notarse en ella.

Es una entrevista con TN, Renzo dio detalles de lo que sucedió aquel día que tomó la foto a una familia entera trabajando y reveló que conoce al trabajador en cuestión y que su nombre es Leandro.

“Yo lo conozco a Leo, éramos vecinos de chicos. Era muy buena la foto y muy tierna. No podía no frenarme de la moto y sacarles una foto. Era increíble la imagen de ellos, los nenes jugando. Son una familia muy buena. Ellos me ven que saco la foto y les pido disculpas. La subí y a los diez minutos ya se había viralizado”, precisó.

Del mismo modo, Leandro habló con el mencionado medio, contando lo que pasó aquel día de Navidad, en el que la mayoría de personas suele disfrutar en familia y en casa.

“Justo me tocó pasar Nochebuena trabajando. Entonces, hablamos de pasarla ahí con mi señora, mis hijos. Vimos que Renzo sacó la foto, pero estaba lejos y no había entendido lo que nos quería decir. Recibimos muchos mensajes de amigos y nos han llamado de varios lugares”, aseguró.