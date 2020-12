2 de 4

“Esta noche han invitado a mi hija de 14 años a dormir en casa de una amiga. Nueve niñas. Pizzas, refrescos y pastel para compartir. Y de la pandemia, de las medidas de seguridad, de la sensatez y la coherencia... ni rastro”, escribió Galán en su cuenta de Twitter el pasado 28 de noviembre. “Hoy mi hija me odia. Esta iba a ser la mejor fiesta de su vida y se la he arruinado. Espero que un día me mire y entienda que esto no va de fiestas y egos, sino de solidaridad, respeto, prudencia, cordura, madurez. Espero que ella, de mayor, sepa comportarse y ver más allá”, agregó en un segundo ‘tuit’. “Aunque (debo admitirlo), más allá de la retórica... verla así de disgustada cuesta una barbaridad. Uf”, finalizó su publicación esta profesora, escritora y progenitora de dos hijas, abriendo el debate entre sus seguidores sobre si lo que decidió pensando en el bienestar de su familia estuvo bien o mal. Aunque de lo que sí está segura es que la menor siente que ella le “arruinó” el que pudo haber sido un momento inolvidable con sus amistades, pero ella se mantuvo firme en su veredicto, apelando a la responsabilidad individual, ya que nadie le garantizó que iban a respetarse los protocolos de bioseguridad.