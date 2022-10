Seguro que te han llamado decenas de veces al celular para ofrecerte algo que no has pedido ni te interesa. Y, aunque les digas que no te vuelvan a llamar, al poco te volverá a sonar el teléfono. Para evitar llamadas de este tipo algunas personas simplemente no contestan llamadas de números desconocidos. Pero, qué ocurre si te llaman para decirte que ganaste la lotería y no contestas. Ese fue el caso de un hombre en Estados Unidos. Su historia es viral en las redes sociales.

El hombre de 56 años de Washtenaw, Michigan, Estados Unidos, que optó por permanecer en el anonimato contó a Fox 5 que escaneó boletos no ganadores del juego Diamond Riches en la aplicación de lotería, que ingresa a los jugadores en sorteos de otros premios. Uno de ellos fue seleccionado en un sorteo al azar el 31 de agosto.

Ese mensaje le decía que había ganado

“Recibí una llamada de un número que no reconocí, así que no respondí y se me olvidó”, dijo. “Más tarde esa noche, estaba revisando mi correo electrónico y vi un mensaje de la Lotería de Michigan que decía que había ganado US$100,000. Tan pronto como vi eso, recordé la llamada misteriosa y escuché el mensaje que me dejaron”, agregó.

“No estoy seguro de haber dormido una hora esa noche, estaba tan emocionado de haber ganado. A primera hora de la mañana siguiente, ¡Llamé a la Lotería para programar mi cita para reclamar el premio!”, dijo.

¿Hay un patrón en la lotería?

A algunos les gusta analizar sorteos anteriores para detectar patrones, mientras que otros buscan respuestas en el zodíaco. Por supuesto, no importa cómo elija sus números de lotería, el sorteo siempre es totalmente aleatorio. Si bien no existe un método para garantizar una victoria (¡de lo contrario todos seríamos millonarios!) tampoco hay nada de malo en tener uno, explica el sitio casino.org.

Síguenos en nuestras redes sociales: