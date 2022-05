El futbolista Cristiano Ronaldo es una estrella mundial y millones de fanáticos en el mundo no solo imitan su famosa celebración, sino su estilo. El caso más reciente es el de un joven hondureño que asegura tener un parecido físico con el crack del Manchester United. Su historia se hizo viral en las redes sociales y aquí te damos los detalles.

Roger Alexander Casalegno nació en Olancho, departamento de Honduras, y desde los 14 años ha soñado con convertirse en futbolista profesional, según declaró al canal HCH. Lamentablemente, el joven no ha tenido el apoyo de su familia, debido la situación económica por la que atraviesan.

A medida que creció, Casalegno sintió admiración por el exjugador del Real Madrid y esto le llevó a copiar su estilo y a realizarse un corte de pelo similar al del futbolista. En su perfil de Facebook incluso a compartido con sus amigos y seguidores las fotos donde posa como el jugador portugués.

“Tengo la mirada y la sonrisa de Cristiano Ronaldo”

“La verdad es que sé que me parezco a Cristiano Ronaldo, no al 100 por ciento, pero tengo aires y eso me puede ayudar a realizar mi sueño”, aseguró el joven ante el referido medio hondureño.

En ese sentido, Casalegno remarcó que tiene “la mirada” y “la sonrisa” de Cristiano Ronaldo.

El sueño de Roger Casalegno sigue siendo jugar fútbol de manera profesional y considera que el hecho de parecerse a CR7 “es una virtud”. “Esta virtud no es para cualquiera y ya que la tengo la voy a aprovechar. Con más ánimos puedo entrar a la cancha y a los entrenamientos para llegar a ser alguien en la vida”, apuntó.

Además de tener el parecido físico con el goleador portugués, Casalegno ha estado imitando la conocida celebración de CR7 que hace cada vez que anota un gol.

Sobre sus dotes futbolísticas, el hondureño afirma ser bueno técnicamente y “se considera una persona lista para eso”.

Roger Casalegno es un joven hondureño que asegura parecerse físicamente a Cristiano Ronaldo, la estrella del Manchester United. (Foto: Facebook / Roger Casalegno).

Trabaja de guardia

En la actualidad, Casalegno vive solo en Olancho y trabaja como guardia porque necesitaba un “tratamiento”.

“Por un momento no me voy a esperanzar al fútbol porque no me está dando ingresos ahora. Necesito mi trabajo para tener movimientos”, contó al canal HCH.

El joven hizo un llamado a los usuarios y a las instituciones para que lo puedan ayudar a cumplir el sueño de convertirse un futbolista. Además, pidió a la comunidad de las redes sociales que no lo “juzguen” y no lo “critiquen”.

Usuarios de las redes sociales les desean éxitos

Si bien muchos usuarios bromearon con las afirmaciones de Casalegno, hubo algunos que lo animaron a cumplir su sueño.

“Dios te bendiga y te ayude a cumplir todas tus metas, amén”, dijo un usuario en su cuenta de Facebook, según reproduce TuNota. “Muchos éxitos”, escribió otro.

La historia del joven hondureño se conoció a fines de abril, pero en las redes sociales ha vuelto a resurgir el video de la entrevista que le realizaron.

¿Quién es Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es un futbolista portugués que actualmente juega en el Manchester United de Inglaterra. El Comandante tiene 38 años y jugará el mundial con su selección, de la que es goleador histórico.