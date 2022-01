Rhys Langford es un joven de Gales, Reino Unido, que en 2020 fue diagnosticado con osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a las células que forman los huesos.

A pesar de llevar un tratamiento que duró aproximadamente 16 meses, los médicos le informaron que la enfermedad había vuelto. Posteriormente, le dieron un pronóstico de vida de 6 meses.

Mediante las redes sociales, conoció el caso de Jacob Jones, un niño de seis años que reside en la ciudad de Ebbw Vale y que padece de un neuroblastoma, una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los neuroblastos (tejido nervioso inmaduro) en las glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal.

El pequeño batalla contra esta afección desde los dos años y sus padres tienen una cuenta de Facebook con la que buscan recaudar fondos con el fin de costear el tratamiento del menor.

“Uno de mis últimos deseos”

Langford se conmovió tanto al conocer la historia de Jacob que decidió donar mi libras esterlinas, es decir, un poco más de 1340 dólares estadounidenses. Asimismo, creó una página en GoFundMe para ayudarlo a recaudar dinero.

“Sé que ya no se puede hacer nada por mí, pero como uno de mis últimos deseos me gustaría ayudar a Jacob a luchar contra esta terrible enfermedad. Jacob tiene seis años y ha estado luchando la mayor parte de su vida. No debería ser así, he transferido mil libras a la familia de Jacob, pero aún no es suficiente. Por favor, ayúdenme, ayuden a Jacob”, escribió el joven en la mencionada plataforma.

Tras enterarse de la ayuda recibida por parte de Rhys, los padres de Jacob respondieron con una emotiva publicación en Facebook: “Hemos recibido una fantástica donación de mil libras esterlinas de una persona maravillosa llamada Rhys, este joven de 19 años tiene solo unos pocos meses de vida debido a la reaparición del cáncer y, sin embargo, leyó la historia de Jacob y su único deseo es donar algo de su dinero para ayudar”.

“Que Dios lo bendiga, nuestros pensamientos y nuestro amor están con este joven, así que gracias Rhys de parte de Jacob y toda su familia”, agregaron.

Hasta el momento, la campaña para ayudar a Jacob ha recaudado más de 58 mil libras, es decir, casi 80 mil dólares.