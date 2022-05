Ninguna pareja quiere problemas, pero ¿te imaginas si alguien se opone a tu boda durante la ceremonia? Bueno, esto le ocurrió a una novia cuando su hermana decidió hacerle una broma pesada en un día tan especial. Si bien la arriesgada ‘idea’ fracasó, la incómoda situación se viralizó en las redes sociales.

A través de un posteo subido al foro “Am I The Asshole” de Reddit, la protagonista de esta historia comenzó diciendo que “mi (23F) hermana (27F) se comprometió hace unos 2 años. Su prometido (ahora esposo) es un gran hombre. Realmente estoy feliz por ellos”.

Si bien “no odia” a la novia, la mujer quiso jugarle una tremenda y “cuando el sacerdote finalmente dijo ‘¿hay alguna objeción?’ Me puse de pie y dije ‘Me opongo... (pausa larga) ¡porque esta pareja es demasiado linda el uno para el otro!’.

Hermana se levantó de su asiento y se opuso a la boda, pero todo era una broma. (Imagen referencial: Pixabay)

“Lo dije como una broma”

Sin embargo, la inesperada intervención de la fémina no causó mucha gracia. “Pude ver visiblemente cómo el color desaparecía del rostro de mi hermana en el momento en que me levanté (...) miró hacia otro lado, fingiendo que no le importaba, pero sabía que probablemente sí”, recordó.

Ante este incómodo momento, la hermana de la ahora esposa regresó a su asiento y el casamiento continuó. “Pensé que era algo de lo que todos podíamos reírnos”, confesó.

“Explotó por completo”

Después, la pareja recién casada llegó a la recepción y la joven se acercó a su hermana. “Me dijo que mi broma no era graciosa y que arruiné su estado de ánimo, su felicidad y su día especial. Me quedé impactada”, relató la muchacha.

Pareja logró casarse pese a la pesada broma realizada por la hermana de la novia. (Imagen referencial: Pixabay)

Frente al reclamo, ella insistió que “estaba bromeando, en realidad no objetando. Le respondí con esos puntos y ella simplemente se alejó de mí”. Incluso, la chica despertó “con toneladas de notificaciones de miembros de mi familia que decían que soy un AH por hacer eso”, según informó The Sun.

La critican en redes

A pesar de que ella “cree que todo el mundo estaba exagerando”, más de un cibernauta cuestionó su broma. “Si alguien se opone durante la ceremonia, debe detenerse e investigar, incluso si es una broma”; “manera de causar una escena en su gran día. ¿Qué tan desesperada por atención estás?”; “la única forma en que una novia encuentra esto gracioso es si objetas durante el ensayo/recorrido”, fueron algunos de los comentarios.