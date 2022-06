En algunos países, el costo de las atenciones médicas está por las nubes y esto ha motivado a varias personas buscar otras opciones fuera de sus lugares de origen. Eso fue lo que sucedió con una mujer que vive en Estados Unidos y a la que le querían cobrar más de 3 mil dólares por una endodoncia. Optó por irse a Turquía y no solo ahorró una buena cantidad de dinero, sino que hasta se dio el lujo de vacacionar. Su historia se volvió viral en TikTok.

La protagonista de esta historia es Delia O’Malley, una irlandesa que reside desde hace un tiempo en Atalanta, la ciudad más extensa y poblada del estado de Georgia, según recuerda Wikipedia. Es además la trigésimo tercera en Estados Unidos en cantidad de habitantes, de acuerdo con el censo del 2008.

La joven debía realizarse una endodoncia, pero el costo para este procedimiento en Estados Unidos superaba los 3 mil dólares, incluso con su seguro de salud, según explica Up Wor Why. Sin pensarlo dos veces, decidió compartir el caso en su perfil de TikTok @asdeliadoe. “Acabo de salir del dentista y me dieron una cotización para una endodoncia. ¿Adivinen cuánto? Sí, US$ 3099.16, y eso es con mi seguro”, dijo en el clip.

Delia reservó entonces un vuelo a Turquía, donde el procedimiento le iba a costar mucho menos en una clínica dental de ese país. “Así que acabo de reservar un vuelo a Turquía. Vuelo mañana por la mañana a las 11 am”, dijo riendo en el mismo video.

Luego de hacer cálculos, se dio con la grata sorpresa que iba a ahorrar menos de la mitad de lo que le habían cotizado en Estados Unidos. La endodoncia solo le costó 160 dólares, el vuelo de ida y vuelta, 800 dólares (la ruta fue Atlanta, Georgia y finalmente Izmir, la ciudad turca a donde se dirigía) y 200 dólares para alojarse en un hotel por siete días.

“Mi dentista quería US$ 3099 por una endodoncia, ¡así que reservé una semana en Turquía para hacerlo aquí! Llegó a menos de US$1200. Así que me hice una endodoncia y unas vacaciones ahora”, fue lo que colocó Delia en la leyenda del video.

Usuarios comparten sus experiencias

La publicación se realizó el 20 de mayo de este año y, a la fecha, superó los 3 millones de reproducciones. La sorpresa de los usuarios de diferentes países se hizo evidente por el elevado precio de las endodoncias en Estados Unidos y recomendaron sus lugares de procedencia.

“En México cuesta alrededor de 150 dólares, hay toda una industria para atender a los estadounidenses en las ciudades fronterizas. Los hospitales tienen ofertas de hoteles”, comentó un usuario.

“En la próxima cita ven a mi oficina en Perú. Te sale más barato y luego puedes ir a Machu Picchu”, sugirió un usuario peruano.