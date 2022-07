Muchas personas han tenido que sacrificar un día de deporte para ocuparse de sus estudios. Sin embargo, en Argentina, una joven de 18 años hizo las dos cosas al mismo tiempo. Una foto de ella rindiendo un examen a un lado de la cancha donde jugaba su equipo se hizo viral en las redes sociales y aquí te contamos la historia.

La protagonista de esta historia es Lucía Stieben, una fanática del fútbol que actualmente milita en el Club Atlético y Social San Benito, un equipo de Entre Ríos. La joven de 18 años estudia a la par, desde este año, Kinesiología en la ciudad de Santa Fe.

Este mes debía rendir un examen parcial del difícil curso de Anatomía, por lo que se estuvo preparando desde hace varias semanas, según indicó al programa Creo, de Aire Santa Fe. Para su mala fortuna, se enteró que debía rendir la difícil prueba a la misma hora que su club enfrentaría a Rosario Central. Pese a que era un partido amistoso, la joven quería mostrarse ante un importante club de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde ese momento, Lucía estuvo en una encrucijada. “Andaba re dudando qué hacer, si rendía o jugaba, porque se me cruzaron las dos cosas y no sabía qué hacer. No siempre tenemos la posibilidad de jugar contra un club de AFA. Lo hablé con mi y DT me dijo que lleve las cosas del estudio al partido, que íbamos a ver cómo nos organizábamos”, dijo la joven al medio argentino.

Rindió el examen en el primer tiempo y luego jugó

El pitazo inicial del partido coincidió con el comienzo del examen de Lucía, quien se había colocado a un lado de la cancha y con toda su indumentaria deportiva.

“Yo estaba calentando para jugar el partido. Cuando vi que ya eran las 5:00 Pp.m., el horario en que me tocaba rendir, fui y hablé con el técnico. Me dijo ‘bueno, andá a rendir’ y me fui con todas mis cosas atrás del banco”, narró.

Una de las personas que estaba en la cancha capturó ese momento y lo publicó después en las redes sociales, haciéndose rápidamente viral.

Luego que Lucía culminó el examen, se puso a calentar y su entrenador dispuso que ingrese a la cancha para que juegue los minutos finales del segundo tiempo.

Si bien el resultado no le fue favorable a Club Atlético y Social San Benito, Lucía pudo darse el lujo de ocuparse de dos cosas a la vez y mostrarse ante un equipo de la talla de Rosario Central. Además, horas después se enteró que había aprobado el examen.

“Anatomía es una materia difícil, pero por suerte aprobé con 7, era bastante complicado”, reveló la jugadora argentina.

Al día siguiente del partido, la joven nuevamente se puso a estudiar el mismo curso de Anatomía, pues debía rendir un examen oral.

“El fútbol es lo que más amo”

Desde niña, Lucía empezó a jugar al fútbol hasta que lo consideró hacerlo de forma profesional. En su equipo juega de mediocampista ofensiva o de delantera, según indicó al medio citado. “Me encanta jugar al fútbol, es lo que más amo”, recalcó la joven.

En la actualidad, Lucía integra el equipo con sus otras dos hermanas (son trillizas idénticas). “Siempre fuimos exactamente iguales. Ahora somos un poquito más diferenciables, pero cuando éramos chiquitas siempre todos nos confundían, eso ya es normal para nosotras y lo tomamos con humor”, refirió, según reproduce Aire Digital.

