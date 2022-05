A los ojos de cualquier usuario de TikTok podría ser considerada por una ciudadana china, pero lo cierto es que Keishla He es una puertorriqueña con un estilo único. No solo habla español, cantonés e inglés, sino que baila como una auténtica latina y tiene mucho flow. Los videos que realiza en la plataforma se vuelven virales y aquí te contamos su historia.

Keishla He nació hace 20 años en Puerto Rico, pero en una entrevista con NBC News reconoció que se sintió rechazada cuando era niña “por la forma de sus ojos, la comida y el idioma”. Esta situación no impidió que deje de lado sus raíces y, con el transcurso de los años, alternó su idioma principal, el español, con el cantonés, que es hablado por muchos descendientes de chinos de Cantón, Hong Kong y otros lugares.

Cuando cursó la secundaria, la joven fue la única estudiante de ascendencia asiática en su escuela. Actualmente, se encuentra en el segundo año de la universidad y se siente feliz de su identidad multicultural, según declaró al sitio web.

“Sé que no soy la única asiático que nació aquí en Puerto Rico y se crio aquí. Así que quería ser esa persona a la que pudieran admirar y decir: ‘está bien, no soy el único’, para que no se sientan solos”, dijo a NBC Asian America.

Se hizo viral en TikTok por su particular estilo

En el inicio de la pandemia de la Covid-19, Keishla empezó a publicar videos en TikTok para hablar sobre el aumento del lenguaje racista contra las comunidades asiáticas. Sin embargo, uno de los clips que sorprendió a los usuarios de esta plataforma fue aquel en el que revelaba su nacionalidad.

La interacción se hizo inmediata y Keishla empezó a despejar las dudas de los seguidores en torno a su idioma y costumbres. En los videos se puede apreciar que la joven habla sobre situaciones graciosas o anécdotas con un fluido español y muchas veces alternando entre cantonés e inglés, que lo aprendió en la secundaria

La creadora de contenido multilingüe va por más y desde hace unos meses viene practicando chino mandarín. Además, ha empezado a aprender los conceptos básicos del coreano, inspirada por su amor por los dramas coreanos.

Hasta la fecha, la boricua ha alcanzado más de 1.8 millones de seguidores y la mayoría de sus video son virales.