En medio de la tranquila costa de Skegness y Cleethorpes, en Reino Unido, una controversia ha estallado debido a una medida drástica tomada por John Nuttall, propietario de un negocio de paseos en burro. Nuttall ha decidido pesar a los niños antes de permitirles montar los burros, argumentando preocupaciones por el aumento de la obesidad infantil y el bienestar de sus animales. La noticia es viral en las redes sociales.

El origen de la controversia

John Nuttall, de 61 años y con una tradición familiar de más de 100 años en el negocio de los paseos en burro, ha instalado una balanza junto a su recinto móvil. Esta medida, que implica que los niños deben pesar menos de seis piedras (38 kg), pretende asegurar que los burros no sufran cargas excesivas durante los paseos por la playa.

En una entrevista, Nuttall explicó: “Introdujimos las balanzas porque notamos que los niños estaban aumentando de tamaño. Todo está en la entrada al corral: la altura, las señales, las balanzas, y puedes ver a los padres revisando a sus hijos.” Nuttall, preocupado por el bienestar de sus animales, afirmó que esta medida es para proteger a los burros y evitar que se fatiguen en exceso.

Viral | John Nuttall con algunos de sus burros. (Stephen Daniels)

El contexto de la obesidad infantil

Datos del Royal College of Paediatrics and Child Health revelan que los niveles de obesidad entre los niños de cuatro a cinco años en Inglaterra alcanzaron el 9.2% el año pasado. Para los niños de diez a once años (año seis), la obesidad afecta al 22.7%. En las áreas más desfavorecidas, la prevalencia de la obesidad es el doble.

La medida de Nuttall ha generado críticas y preocupaciones. Katharine Jenner, directora de la Obesity Health Alliance, calificó la acción de “totalmente inaceptable”, argumentando que enfocarse en mejorar el entorno alimenticio y de actividad de los niños sería más efectivo que avergonzarlos públicamente por su tamaño.

Nuttall, por su parte, defendió su decisión enfatizando que la salud de sus animales es su prioridad. “Mis burros trabajan bastante para mí. El bienestar de los animales tiene que venir primero,” declaró en una entrevista con BBC News. A pesar de las críticas, Nuttall afirmó que muchos padres comprenden y apoyan su preocupación por el bienestar de los burros.

El debate sobre la Prioridad de la Salud Infantil

El debate no se limita al bienestar animal, sino que también refleja una preocupación más amplia sobre cómo abordar la obesidad infantil en la sociedad moderna. Jenner hizo un llamado para que el próximo gobierno priorice el bienestar infantil sobre los intereses comerciales de las empresas de alimentos no saludables.

En resumen, la medida adoptada por John Nuttall ha desatado un debate sobre la obesidad infantil, el bienestar animal y las responsabilidades sociales. Mientras algunos apoyan su enfoque en proteger a los burros, otros cuestionan la manera en que se aborda el problema de la obesidad infantil en la sociedad actual. El futuro podría traer cambios legislativos y en las prácticas comerciales que promuevan un entorno más saludable para los niños y los animales por igual.