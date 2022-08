Algunos niños sueñan con tablets o juegos de de Play Station, pero desde hace un tiempo Sam Gouveia tenía la esperanza de tener su propia máquina de coser, inspirado por los diferentes diseños de prendas. El padre del menor se la regaló en su noveno cumpleaños y la historia se hizo viral en TikTok.

Sam Gouveia es un niño aficionado a la costura y, apenas a sus nueve años, ha sorprendido a sus familiares con algunos diseños. Su padre, lejos de incomodarse por el hobby del menor, le ha brindado su apoyo y, para su cumpleaños número nueve, decidió sorprenderlo de la mejor manera.

Aaron Gouveia, el padre del menor, le compró una máquina de coser al pequeño Sam y su reacción se volvió viral. De acuerdo con el video, publicado en su cuenta de TikTok, el menor se muestra feliz y hasta incrédulo cuando descubre la caja que le otorgó el hombre.

“¡Es una máquina de coser!”, fue lo primero que dijo, mientras llevaba las manos a su cabeza.

“Tienes tu propia máquina de coser, amigo”, le dijo su papá. “Justo en casa”.

“¡Tiene un desgarrador de costuras! ¡Mira todas las cabezas! ¡Incluso tiene sus propios botones!”, continuó el menor.

Usuarios elogian al padre de Sam

Sam Gouveia es un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), según refirió su padre en declaraciones a scarymommy, por lo que trata de motivarlo siempre.

“Para alguien como Sam, que tiene TDAH severo, ODD y algunas tendencias depresivas leves, lo pasa mal, esto lo ha reforzado de una manera real y tangible, y todos ustedes lo hicieron y no puedo agradecerles lo suficiente”, contó al medio citado.

El clip, publicado el 31 de julio, se viralizó y, hasta la fecha, alcanzó los dos millones y medio de reproducciones. Los usuarios, por su parte, llenaron de elogios al padre de Sam por el gran gesto que tuvo con el menor.

“Muchas gracias por dejarlo perseguir sus pasiones a una edad tan joven. Desearía que mi familia hiciera eso…”; “¡Tantos diseñadores famosos son/eran hombres! Alexander McQueen, YSL, Tom Ford, Alessandro Michele, etc... tan emocionados de ver lo que hace”, fueron algunos de los comentarios destacados.

En videos posteriores, Aaron Gouveia compartió algunas de las creaciones de su hijo.

El padre del menor hizo una reflexión en torno a la masculinidad tradicional que se imparte estrictamente a los niños. “Mi hijo mayor tiene 14 años. Y recuerdo claramente, hace años, cuando él era un bebé, yo tenía 20 y ella (su esposa) le puso calcetines rosas. Y perdí la cabeza. Le dije: ‘¿Qué vas a hacer? ¡La gente va a pensar que es gay!’ Porque tenía calcetines rosas”, admitió al medio citado.

Luego agregó: “Yo era ese tipo. Ya no soy ese tipo. He cambiado mucho, pero solo he cambiado por mi esposa, ante todo. Y luego todos los amigos que he hecho y las personas que me han aclarado. Soy un converso, pero mi esposa siempre estuvo del lado correcto en esto”.

