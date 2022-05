En TikTok, varios padres publican videos de sus hijos para mostrar sus reacciones, sin embargo, en Australia, una pareja decidió exponer el caso de Ayla, una bebé que nació con una rara condición. La criatura tiene el llamado síndrome de la ‘sonrisa permanente’ y sus papás buscan crear conciencia entre los usuarios. La historia se hizo viral.

En diciembre del 2021, Ayla Summer nació con macrostomía bilateral aislada, una malformación en la que las comisuras de la boca no se fusionan correctamente mientras está en el útero, según explica New York Post.

Los padres de la criatura, Cristina Vercher (21) y Blaize Mucha (20) se enteraron que la boca de Ayla no iba a “ser normal” tras el alumbramiento, algo que los desconcertó por completo. Las ecografías no habían detectado la apertura anormalmente grande de la boca del bebé y, después de realizar la cesárea, los médicos trataron de encontrar una explicación.

“Blaize y yo no sabíamos de esta condición ni había conocido a alguien nacido con macrostomía”, dijo Vercher, que vive en el sur de Australia. “Así que fue un gran shock”.

Vercher pensó que no se había cuidado lo suficiente durante el embarazo, pero los médicos le aseguraron que estaba fuera de su control y que no era su culpa.

Luego de realizar las pruebas genéticas, los especialistas diagnosticaron a Ayla la macrostomía bilateral aislada. Según Clarín, solo se han informado unos 90 casos en todo el mundo con la afección en la última década, teniendo en consideración los datos más actuales.

¿Cuáles son las complicaciones de tener macrostomía?

La macrostomía no solo es una anomalía cosmética, sino que puede afectar el funcionamiento de los bebés, especialmente con el agarre y la succión, según apunta New York Post. Por ese motivo, la bebé no puede alimentarse con leche materna.

Los pacientes con este mal, deben someterse a una cirugía, algo que los padres de Ayla se produzca pronto. “Aún no hemos recibido las especificaciones exactas de la cirugía, pero sabemos que implica un cierre de la piel que deja una cicatriz mínima”, dijo Vercher. “Los desafíos que enfrentaremos después de la cirugía son preocupantes como pareja”.

Esperan crear conciencia

A los pocos meses del nacimiento de Ayla, los padres de la criatura decidieron crearle una cuenta de TikTok (@cristinakylievercher) para crear conciencia sobre su condición. La respuesta de los usuarios fue abrumadora y miles enviaron los mejores deseos para la menor.

Precisamente, uno de los videos tiene más de 47 millones de reproducciones y en las imágenes Ayla aparece con un vestido floreado que acaparó la atención de la comunidad.

“El bebé más epico que he visto, te amo bebe único”, escribió una usuaria. ¡Ella es tan adorable!, estos videos de bebés son tan lindos”, comentó otra persona.