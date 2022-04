Un hombre de 32 años, conocido como ‘Fideozinho’ en San Vicente, Argentina, aseguró que sus enemigos lo quieren asesinar por “ser guapo” y tener éxito con las mujeres. Su historia ha causado furor en Facebook y aquí te contamos los detalles.

Elías De Sousa es un habitante de la localidad argentina de San Vicente, en Misiones, que contactó al Canal 5 para realizar una denuncia, según informa Clarín. De acuerdo con su relato, una mafia y vecinos de esa región quieren atentar contra su vida por celos.

“Las chicas me quieren, me aman y los tipos me tienen bronca exactamente por eso. Tengo éxito, pero es algo que me dio Dios y como están celosos me quieren matar”, dijo ‘Fideozinho’, como lo conocen en San Vicente, durante la entrevista.

Elías de Sousa aseguró que siempre tuvo una conducta intachable y nunca estuvo inmerso en actos indebidos. “Me crie acá en San Vicente y acá nadie me vio andar en algo raro nunca. Nunca me vieron caminando con el machete en la cintura”, afirmó.

Los ataques comenzaron desde el 2006, según asegura el hombre. “Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas (chicas) lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”, contó.

No reciben sus denuncias

‘Fideozinho’ indicó que las amenazas y ataques se dan con regularidad en San Vicente. Ante los hechos, fue a denunciar a una comisaría de la localidad, pero los policías no quisieron atenderlo.

“Me voy a laburar y me atacan en el laburo. Me voy a casa y me atacan en mi casa. Me atacan con violencia, me quieren violar y matar. Es verdad lo que yo digo, yo no soy una persona de mentir. Que me caiga un castigo del cielo si es que estoy mintiendo”, se lamentó.