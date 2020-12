2 de 4

“Profe Nancy, buenas tardes, no puedo mandar el deber muy prontito porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir y no sé hasta qué hora estará (en parto). Y como mi mami aún no llega de Paute, yo tengo que estar viendo a la Cuchi. En cuanto acabe de parir le mando el deber. Gracias, chao, espero que me entienda”, se le oye decir a Juan Gabriel, mejor conocido como Juanito, en el breve mensaje de voz de WhatsApp que causó ternura entre los usuarios de las redes sociales que tuvieron la oportunidad de escucharlo y la compartieron hasta que importantes medios ecuatorianos decidieron conocer más acerca de la vida de su protagonista, que no solo demostró que no solo es responsable en sus estudios, sino que ayuda a su familia en el cuidado de los animales mientras su madre sale a vender hortalizas en un poblado cercano.