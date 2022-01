En la actualidad, todavía existen ciertos estigmas y hasta tabús respecto a las personas que llevan tatuajes en el cuerpo, sobre todo en los ambientes laborales. Sin embargo, Jessica Leonard, oriunda de los Estados Unidos, está decidida a romper con esta “tradición” al mostrarse con todos los grabados que lleven en sus brazos en una foto laboral en una reconocida red social, cuya historia no tardó mucho para convertirse en tendencia.

El suceso tuvo lugar en Linkedin, plataforma virtual enfocada al sector laboral. En la misma, se la puede ver sonriente, mostrando con mucho orgullo los tatuajes en ambos brazos. A “Good Morning America”, la contadora de 36 años lo expresó de la siguiente manera: “Tan pronto como comenzó a volverse viral, pensé: ‘Sé cómo funciona esto. Si me expongo y es algo controvertido, debería estar preparada’”.

Lo dicho arriba tiene mucho sentido al conocer que su publicación (que consta de dos fofos: una posando con traje y otra exponiendo sus brazos tatuados) consiguió más de 3 mil comentarios, así como cifras que superan las 30 mil reacciones.

Leonard aseguró que no tienen vergüenza de mostrar sus tatuajes. (Foto: Jessica Leonard/Instagram)

Sin embargo, a pesar de que tuvo un apoyo mayoritario, Jessica aseguró que hubo algunas personas que lo tomaron con mucha suspicacia: “Recibí algunos comentarios en los que la gente sentía que necesitaba aconsejarme a mí o a otros que siguieran siendo cuidadosos con los tatuajes, porque todavía hay opiniones (…) Y, ciertamente, no quieres cerrar ninguna puerta profesional siendo demasiado atrevido”.

De hecho, lo cierto es que con la llegada de la pandemia de la COVID-19, con el aislamiento obligatorio, así como el trabajo remoto desde casa, ha hecho que viejos requisitos casi inamovibles, hoy sean muchísimo más flexibles, como son los casos de los tatuajes, piercings, etc.

Siendo consciente de esto, la oriunda de Cleveland, Ohio, asegura que, inicialmente, sintió muchos nervios de compartir la fotografía donde se muestran los grabados en sus brazos: “‘Fuerte y orgullosa’, es lo que dijo”, asegura la mujer que le expresó su jefe en una conversación por mensaje, revelando que esta la emocionó hasta las lágrimas.

Jessica al lado de su esposo Joe. (Foto: Jessica Leonard/Instagram)

“Luego, mi esposo también se emocionó al respecto. Fue una respuesta tan impactante tener ese tipo de inclusión de alguien para quien trabajas y, simplemente, aceptación general de quien soy. Me sentí tan conmovida”.

Y es que trabajar casi 14 años en contabilidad pública, Jessica Leonard confesó que necesitaba nuevos aires y, con ello, una nueva imagen laboral. Pero, no es que ella fuera marginada por sus tatuajes, todo lo contrario, la empresa no tenía ningún tipo de restricción al respecto, pero si sentía que no podía divulgar los mismos, temiendo poder perder oportunidades dentro del centro de labores.

Esto, precisamente, lo experimentó durante una conferencia de mujeres: “Me pareció un poco sorprendente. Vine sin una chaqueta puesta y fue entonces cuando la conversación cambió. Pensé: ‘Esto es raro. Acabamos de salir de una conferencia hablando sobre el empoderamiento de las mujeres, y ahora me dicen que no puedo ser líder por mis tatuajes’”.

Con esta foto, Jessica Leonard se volvió viral en Linkedin. (Foto: Jessica Leonard/Linkedin)

Tras dejar su viejo trabajo, Leonard es ahora socia de Evolution Capital Partners, una firma privada enfocada en pequeñas empresas de su ciudad, Cleveland. Por ello, cuando llegó el momento de tomarse fotos como parte del staff, pidió que lo hicieron con la chaqueta y otras sin esta; echo que la llevó a publicar ambas en Linkedin.

Al respecto, Jeffrey Kadlic, socio fundados de Evolution Capital Partners, dijo respecto a Jessica: “Es el contenido del carácter de uno lo que es más importante para nosotros, la autenticidad y la transparencia son las piedras angulares de la cultura que estamos trabajando para crear. Vemos a Jess por lo que es y la aceptamos por completo, porque comparte nuestros valores fundamentales y es un gran talento. Al final del día, eso es todo”.

Las temáticas de los tatuajes de Jessica Leonard son de lo más variados, entre los cuales puedes encontrar temática relacionada a Harry Potter, otros con significado más profundo.

La temática de los tatuajes de Jessica van desde temática de Harry Potter hasta otras más personales. (Foto: Jessica Leonard/Instagram)

“Creo que todos deben ir a donde se sientan cómodos con su piel. No deberían sentir que trabajan en un entorno en el que les está obstaculizado como individuo. Hay muchos lugares en los que puedes trabajar donde no vas a sentir eso (…) Espero que esto resuene o ayude a alguien que haya experimentado juicios o prejuicios en el pasado. Hay líderes que son súper inclusivos y tolerantes, y si no los has encontrado, sepa que existen y que están afuera, Me alegra poder inspirar a, al menos, a una persona en mi red”, sentenció.