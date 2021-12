No es común que una madre dé a luz en circunstancias imprevistas, pero a veces no hay cómo evitar la inminente llegada del bebé. Esto fue lo que exactamente le ocurrió a una mujer en Nueva York al verse atrapada en el tráfico camino al hospital gracias a la rápida reacción tanto de ella como de su pareja, el parto fue todo un éxito. Esta historia se hizo viral en las redes sociales y los internautas no dejaban de comentar el inaudito desenlace.

En los Estados Unidos, un lujoso Tesla, valorado en 105 mil dólares, se transformó en una sala de maternidad en plena calle de Midtown Manhattan, zona ubicada en la ciudad de New York. Las puertas del impresionante automóvil eléctrico modelo X negro resultaron útiles durante una insólita situación, pues permitieron a una madre y a su bebé el desembarcar eventualmente en una camilla.

Al percatarse que el “tráfico denso” no les permitía avanzar en la Quinta Avenida, una mujer embarazada y su esposo llamaron a unos oficiales. El desesperado hombre indicó a los agentes que se dirigían al Centro Médico de la Universidad de New York, pero que creía que su esposa podría dar a luz antes de que pudieran llegar al hospital.

Mujer dio a luz en elegante auto

De inmediato, las autoridades policiales pusieron en marcha un “operativo” para que el coche avanzara. “Los oficiales comenzaron a escoltar el vehículo hasta el Centro Médico de la NYU, pero tuvieron que cambiar de ruta a Bellevue debido al tráfico denso”, manifestó el sargento del Departamento de Policía de New York, Edward Riley.

Sin embargo, Riley agregó que los agentes “notaron que el vehículo detrás de ellos se detuvo. Al revisar a los ocupantes, descubrieron que la mujer había dado a luz en el vehículo”.

De acuerdo con el New York Post, la madre y el recién nacido se encuentran en el Centro Médico de la Universidad de New York y ambos están en buenas condiciones. Aún no fueron revelados sus nombres.

No es la primera vez que ocurre

Sorprendetemente, esta no es la primera vez en este año que una mujer trajo al mundo a un bebé bordo de un Tesla en el área de Nueva York. En enero pasado, la revista People informó que Allison Goldfarb dio a luz a su hijo llamado Jordan una semana antes de lo planeado en el asiento delantero de uno de estos vehículos cerca del puente George Washington.