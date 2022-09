Los perros son los mejores amigos del hombre y en más de una ocasión demuestran su fidelidad. Ese es el caso de ‘Lalo’, un perro de raza pitbull que se encontraba esperando a su dueño fallecido en las afueras del Hospital Luis Negreiros, en el Callao. La historia del ‘Hachiko peruano’, como ha sido bautizado, ha conmovido a miles de personas.

‘Lalo’ estuvo esperando durante tres meses en los exteriores del Hospital Luis Negreiros, ubicado en la avenida Tomás Valle, en el Callao, a la espera de su dueño, quien ingresó al nosocomio por un mal que aquejaba, según precisó Panamericana.

Con el transcurrir de los días, el can no se retiró de las inmediaciones y, tanto vendedores ambulantes como vecinos, se apiadaron de él. No solo se alternaron para alimentarlo diariamente, sino que le fabricaron una casita de madera.

Debido a que es un perro pitbull, alertaron a los transeúntes –mediante una inscripción- de no acercarse a su guarida.

“‘Lalo’ sigue esperando a su dueño. Nosotros lo habíamos entregado a una persona, pero lamentablemente él no quiere ir. En las noches se desespera por regresar al hospital”, contó una de las personas que cuida del can al medio televisivo.

Lamentablemente, el dueño de Lalo falleció al poco tiempo en el servicio de emergencia, pero el animal no se retiró del lugar. El caso se dio a conocer en las redes sociales y se lo comparó tan pronto con Hachiko, el perro japonés de raza akita que esperó a su amo en la estación de Shibuya, cerca de 9 años, tras su muerte.

Fue atendido por veterinaria

La Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú trasladó a ‘Lalo’ a sus instalaciones para analizar su comportamiento, pero no pudo permanecer allí, debido a sus características.

Tras difundirse el caso, la clínica veterinaria Animal Surco acogió al perro días después para brindarle los cuidados respectivos, según indicaron voceros. La historia de ‘Lalo’ ha conmovido a miles de usuarios de las redes sociales, quienes destacan la fidelidad del can.

'Lalo', el Hachiko peruano, fue atendido por una clínica veterinaria de Surco. (Foto: Mag).

