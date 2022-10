En varios países del mundo hay miles de habitantes de calle que viven en condiciones infrahumanas. Uno de ellos es Lucas, un hombre que ha pasado 18 años de su vida en una alcantarilla de Bogotá, en Colombia. Su historia salió a la luz a través de un video difundido por un youtuber y aquí te contamos los detalles.

Hace casi 18 años, el parcero Lucas, como lo llaman en Colombia, halló su hogar en una alcantarilla ubicada en el centro de la ciudad, en la cerrera 7 con calle 26, Bogatá, durante una inundación. Así lo reveló durante un encuentro con el youtuber colombiano Thomas Pérez, fundador del canal ‘Sin rol específico’.

“Lo encontré por el sistema de desagüe de la inundación, cuando una vez se inundó. Parecía una cascada y yo vi que entró agua. Vi que esto estaba de barro, entré, limpié y encontré un cuarto. Primero dormí en el piso”, narró don Lucas.

Lucas, quien dijo haberse formado como historiador, valoró el lugar histórico y desde entonces es feliz de vivir en ese “patrimonio”, como lo llama.

“La iglesia que está al frente de nosotros fue fundada y creada en 1553, hace cuatro siglos. Eso no tiene precio”, le contó al youtuber.

La convivencia con ratas y la falta de oxígeno

Los problemas que afrontó Lucas en la alcantarilla, que no supera los dos metros cuadrados, fueron la falta de oxígeno y, sobre todo, la presencia de ratas.

“El peor recuerdo es haber vivido con las ratas. Se me comían todo, rompían todo. Los zapatos, las cobijas”, reconoció.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, terminó por adaptarse y hasta ideó un sistema para alejar a estos roedores.

“Le pongo electricidad a la pared. La rata no aguanta esa densidad de electricidad. Si yo no más siento un cosquilleo, las ratas no. Otra cosa, ya me respetan”, advirtió.

Durante la conversación que sostuvo con el youtuber, sorprendió ver la alcantarilla limpia e incluso Thomas Pérez resaltó el buen olor. Según destaca Semana, el habitante de calle acondicionó el lugar con tablas y espumas para poder descansar con tranquilidad.

Lo quisieron sacar dos veces de su “casa”

En dos ocasiones, las autoridades colombianas intentaron retirar a Lucas de la alcantarilla, pero el hombre alegó que la dueña de este espacio es una empresa de telecomunicaciones. En ese sentido, aseguró que es muy querido por los trabajadores y que no lo desalojan del lugar, entre otras cosas, por cuidar el cableado.

Durante los años de vivencia, Lucas se ha convertido en un experto en temas de electricidad, por lo que no existe peligro que se electrocute. Además, el cableado solo es de fibra óptica.

Don Lucas permanece en su cubil en las noches, cuando quiere ir a descansar. No obstante, para poder ingresar a la alcantarilla, debe utilizar dos barras de acero con las que consigue abrir la tapa. Desde que se dio a conocer su historia, los usuarios de las redes sociales destacaron su buena educación y cortesía.

