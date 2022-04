La discapacidad física que padecen algunas personas no es un impedimento para que cumplan sus sueños. Este es el caso de Immanuel Mitchel, quien nació sin extremidades, pero se convirtió en un rapero y hoy brinda un mensaje positivo a sus seguidores de las redes sociales. Conoce la historia de “Gifted Hands”, o “Manos Dotadas”, como así lo conoce la comunidad.

Immanuel Mitchell es originario de Virginia Beach, Estados Unidos, y actualmente tiene 27 años. El joven nació con una discapacidad física que afectó sus extremidades superiores: su brazo derecho es corto y le falta el brazo izquierdo.

Mitchell, sin embargo, se sobrepuso a los problemas y encontró “salvación” en la música y en Dios, según indicó en una entrevista con 13 News Now. De esta manera, se convirtió pronto en un rapero y se hizo llamar “Gifted Hands”.

“Puedo extender la mano y levantar el ánimo de las personas con mis ‘manos dotadas’ aunque no tengo manos”, dijo Mitchell. “La vida no se trata de lo que tienes o no tienes, sino de lo que puede dar”, declaró para 13 News Now.

Lleva un mensaje positivo a las personas

A través del rap, Immanuel Mitchell viene brindando mensajes positivos a las personas y uno de sus temas titulado “Por qué no empezar” se convirtió viral en TikTok: superó el millón de reproducciones y cuenta con más de 9 mil comentarios de usuarios conmovidos.

“La piel de gallina. Necesitaba escuchar esto. Hagas lo que hagas, mi hermano, por favor sigue así. Algunos de nosotros necesitamos esto. Gracias y bendiciones”, escribió un usuario.

Este mes, “Manos Dotadas” se presentará el 23 y 24 de abril en el Festival de la Unidad en Portsmouth, donde compartirá escenario con famosos artistas del género.

La música de Immanuel Mitchel está disponible en Spotify.