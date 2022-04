La pasión que existe por el fútbol no distingue edad y eso lo sabe muy bien doña Marta, una abuela de 75 años que es fanática de River Plate de Argentina. Desde 1996 viaja varios kilómetros sola para alentar al equipo de sus amores y se ha ganado el cariño de todos los hinchas millonarios. Conoce su increíble historia que se hizo viral en las redes sociales.

Marta nació en San Telmo, el barrio más pequeño de la Ciudad de Buenos Aires, que se ubica cerca de la cancha de Boca Juniors, “La Bombonera”. Paradójicamente, desde los 4 años, se convirtió en hincha del rival de toda la vida, River Plate.

“Mi familia y mis diez hermanos eran todos hinchas de Boca y me llevaban a la Bombonera, y yo les decía que no quería esa camiseta, que me gustaba la de la banda roja, je. Tenía 4 años y ahí me hice de River, y fui socia por primera vez a los 14 años”, declaró a La Página Millonaria.

Actualmente, Marta vive en Claypole, una ciudad argentina ubicada a 26 kilómetros de Buenos Aires. La distancia, sin embargo, no ha sido obstáculo para que la septuagenaria acuda al Estadio Monumental todos los fines de semana, desde 1996, con el fin de alentar a su querido River Plate.

“Hubo una época que no pude ir más a la cancha porque a mis hijos se les complicaba, pero a partir de 1996 voy siempre solita viajando desde Claypole en colectivo. Los domingos llego tempranito, me siento en la confitería enfrente del club, como algo ahí, y cuando abren entro tranquila a la tribuna”, reveló.

“La abuela de los hinchas”

El último fin de semana, Marta fue captada por las cámaras de televisión alentando a su equipo en el partido que sostuvo con Atlético Tucumán, por la Liga Profesional Argentina. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y, de inmediato, fue bautizada por los usuarios como “La abuela de los hinchas de River”.

Pese a los problemas de salud por lo que atravesó, Marta ha acompañado a River incluso a las provincias.

“Ahora estoy en la Sivori baja. Soy jubilada y estoy operada de cáncer. Y si un día me tengo que morir, quiero que sea ahí en el Monumental, en mi segunda casa”, reveló a La Página Millonaria.

¿Cuándo se funda River Plate?

River Plate se funda el 25 de mayo de 1901 en el barrio de La Boca, tras la fusión de los clubes Santa Rosa y La Rosales, según su sitio web oficial.