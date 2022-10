22 años y 194 días. Esa fue la edad de Pebbles al momento de su muerte el último lunes 3 de octubre, una hembra de raza Toy Fox Terrier, de casi dos kilos, nacida el 28 de marzo de 2000, y por la que el Libro Guinness de los récords le otorgó el título del perro más longevo del mundo. Esta es la historia viral del canino más viejo del planeta.

Pebbles murió en su casa en Taylors, Carolina del Sur, Estados Unidos, rodeada de su familia. A solo cinco meses de su cumpleaños número 23. Según un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del can, Pebbles murió por causas naturales.

Pebbles estableció el récord Guinness para el perro vivo más viejo el 17 de mayo, cuando tenía 22 años y 50 días. La cachorra de cuatro libras (unos dos kilos) nació el 28 de marzo de 2000 en Long Island, Nueva York, dijo su familia.

Pebbles se mudó a Carolina del Sur en el año 2007 con su familia. A lo largo de su vida, Pebbles tuvo un total de 32 cachorros en tres camadas diferentes con su difunto compañero cachorro, un Toy Fox Terrier llamado Rocky, según su familia. Rocky murió en 2017 a la edad de 16 años.

En 2012, el veterinario cambió Pebbles a una dieta de comida para gatos porque es más rica en proteínas a base de carne, dijo Guinness World Records en un comunicado de prensa. En su declaración del martes, su familia la llamó “una compañera única en la vida”. “Nunca hubo nadie que conociera a Pebbles que no la amara”, dijeron. “Ella será profundamente extrañada”.

El récord al perro más longevo del mundo

Los dueños de Pebbles, Bobby y Julie Gregory, una familia que vive en la localidad de Taylors, una localidad del estado de Carolina del Sur, (Estados Unidos), no supieron que el cachorro que llegó a su hogar en el año 2000 podía optar a un récord Guinness, hasta que unos amigos los alertaron.

“Bobby estaba sentado en el sofá y empezó a recibir mensajes de texto y llamadas sobre una historia que vieron sobre un perro de 21 años que obtuvo el récord”, explicó Julie a la organización del récord Guinness.

TobyKeith, nacido el 9 de enero 2001 en Greenacres, una localidad del estado de Florida (Estados Unidos), es un perro chihuahua de 21 años y 66 días (el 16 de marzo de 2022) que a finales de abril había conseguido el título oficial que otorga el Libro Guinness. “Cuando vi la historia de TobyKeith en todas las noticias, presenté mi solicitud”, añadía Julie.

Pebbles recibió el título al perro más longevo del mundo.

TobyKeith fue adoptado por su dueña, Gisela Shore, de un refugio de animales cuando tan solo tenía unos meses. “Yo era voluntaria en Peggy Adams Animal Rescue y uno de los empleados me contó sobre una pareja de ancianos que intentaba entregar un cachorro porque ya no podían cuidarlo”, contó Shore a la organización del libro Guinness cuando recibió el título para TobyKeith. “Me reuní con ellos y me presentaron a un pequeño chihuahua bronceado. Lo llamaron Peanut Butter. Más tarde cambié su nombre a TobyKeith”.

La familia Gregory aseguraba a la cadena Fox que Pebbles es una “ave nocturna” y suele pasarse el día durmiendo mientras toma el sol en la piscina de casa. Bobby explicaba a la cadena de televisión que la perra normalmente se despierta alrededor de las cuatro o cinco de la tarde para la hora de la cena y permanece despierta el resto de la noche. Le encanta la pizza, las hamburguesas y los tacos, un dato que se reseña en su perfil de Instagram, y la comida para gatos.

El secreto para vivir 22 años

El otro dato asombroso y curioso de esta historia es el promedio de vida de un ejemplar de Toy Fox Terrier. Los también llamados Toy terrier americano o Amertoy suelen vivir una media de entre 12 o 14 años. Pebbles sobrepasó esta cifra en ocho años.

Julie Gregory, su dueña, compartió el pasado mes de junio a la cadena de televisión Fox el secreto para tener una vida tan longeva como Pebbles: “Trata a tu mascota como familia porque lo son. Dales un ambiente feliz y positivo tanto como sea posible, buena comida limpia y atención médica adecuada”.

