Una publicación viral de Reddit ha generado una gran polémica en los últimos días debido la historia que en ella se cuenta. Una mujer de 24 años ha relatado acerca de un incómodo momento vivido cuando fue a visitar a sus padres junto a su novio antes de la Navidad, generando que se gane muchas críticas entre los usuarios de esta plataforma.

La chica cuenta que días antes de la Navidad fue a ver a sus padres pues no iba a poder pasar tal día con ellos. En dicha visita fue acompañada por su novio, siendo esa la primera vez que lo presentaba a su familia, por lo que se convertiría en un día muy importante para todos los presentes en aquella cena.

“Mi novio (24) y yo (28) llevamos dos años juntos. Ayer, estábamos visitando a mi familia porque no podremos estar con ellos en Navidad, así que queríamos dejar algunos regalos. También fue la primera vez que mi novio conoció a toda mi familia, así que fue algo importante”, escribió la chica para contextualizar el momento.

Pese a ser un día trascendental, en el que nada debe salir mal, esta joven olvidó contar un detalle valioso a su familia: su pareja es vegetariano. Al no tener ese dato, no se preparó una comida especial para la cena y un pavo fue el platillo principal para aquella noche, así que podría haber algún problema.

Vegetariano fue obligado a comer carne por su pareja

En vez de buscar alguna solución en el momento, la chica asegura que le dijo a su novio que coma el pavo con normalidad y que evite hacer una escena. Del mismo modo, le pidió que agradezca a su madre por la deliciosa comida para que se sienta bien, lo cual realizó al pie de la letra, aunque por dentro estaba molesto.

“Cuando me di cuenta, le pedí en voz baja a mi novio que por favor no causara una escena y que solo comiera la comida y felicitara a mi mamá por ello. Trató de replicar, diciendo que no quiere mentirle a mi mamá, pero le dije que parecería grosero si al menos no lo intentaba, y no quería que le diera una mala impresión. Así que lo tragó, se comió un plato entero y le dijo a mi mamá que estaba delicioso”, contó.

El regreso a casa

Al final de la noche y cuando estaban de regreso a su casa, la pareja de la joven se mostró incómodo por lo que había sucedido, así que la joven pidió disculpas, pero también dejó en claro que no tiene nada de malo comer algo de carne, según ella.

“Pasamos una buena noche y parecía gustarle a todo el mundo, pero cuando condujimos de regreso a casa, volvió a sacar el tema y dijo que pensaba que estaba un poco jodido por mi parte esperar que comiera carne, cuando sé lo mucho que le disgusta. Entiendo su punto y le pedí disculpas, pero todavía no creo que sea tan malo comer un poco de pavo una vez”, concluyó.