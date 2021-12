Para los niños la Navidad es uno de los mejores momentos del año y, por lo general, siempre la aguardan dispuestos a abrir regalos y pasar un tiempo familiar más que especial, pero para Bella McCallum ese 2019 podría haber sido distinto debido a la velocidad con la que avanzó su enfermedad, pero su familia decidió que haya un diciembre más en su vida, aunque sea de forma anticipada.

En septiembre de 2019, Rebecca McCallum, la madre de la pequeña, consciente de que su tiempo de vida se acababa, preparó una sorpresa para ella junto a la fundación Make A Wish. Pese a al mes en el que estaban, organizaron una celebración de Navidad con toda la familia y con un Santa Claus que le llegó un pequeño regalo a Bella.

“Santa le dio un una pequeña llave con unas campanas. Cuando todo acabó ella aún las hacía sonar, demostrando lo feliz que estaba. Es algo que jamás olvidaré. Todo eso no hubiera sido posible sin Make a Wish, yo no podría haber organizado todo eso como lo hicieron ellos”, indicó la madre para el medio Mirror de Inglaterra.

Los males de la pequeña Bella empezaron en 2016 con dificultad para dormir y respirar hasta que se le detectó un tumor en uno de sus pulmones, por lo que se sometió a un largo tratamiento de radioterapias y quimioterapias que, en un principio, ayudaron mucho pues u recuperación parecía encaminada.

Sin embargo, en 2019 todo dio un giro tremendo cuando se le encontró un nuevo tumor en el cerebro, el cual fue creciendo, provocando que la niña deje de moverse, hablar, entre otras funciones. Es por ello también que la familia, aceptando lo que sucedería, decidió no continuar con el tratamiento para tratar de darle calidad de vida a Bella.

Dos días después de aquella navidad en septiembre, la pequeña Bella pierde la vida, dejando un vacío enorme en toda su familia, pero también unos grandes recuerdos que ninguno podrá sacar de su memoria.

“Al principio fue muy difícil ver las fotos de esa Navidad especial. Fue agridulce porque eran un recordatorio de que en dos días ella se había ido. Sin embargo, ahora todo lo vemos como grandes recuerdos, que pudieron ser de otro tipo”, añadió Rebecca.

La familia de Bella junta en una Navidad