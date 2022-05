Hasta hace unos años, era impensado ver a una mujer arbitrando partidos de fútbol de manera profesional o amateur. Sin embargo, de un tiempo a esta parte muchas se han hecho camino. Un ejemplo claro es Patricia Labraña, quien a sus 58 años imparte justicia en las canchas de fútbol de Chile. Se hizo conocida en TikTok y aquí te contamos su historia.

Patricia Labraña nació hace 58 años en Los Ángeles, pero al poco tiempo se mudó con su familia a Colbún, una comuna ubicada en la provincia de Linares, en la región del Maule, en la zona central de Chile, según explica Wikipedia.

A medida que creció, incursionó en diferentes oficios en esta localidad, según declaró a Las Últimas Noticias, pero siempre dedicó tiempo a su gran pasión: el fútbol. Como futbolista, jugó en el equipo 21 de Mayo de Talca, luego incursionó en la dirección técnica y ahora es árbitra en las ligas amateurs de la región del Maule.

“Llevo diez años arbitrando y se me ocurrió meterme a las patas de los caballos. Cuando nació mi hija Arlette deje de jugar, pero se me dio la oportunidad de hacer un curso de arbitraje y lo tomé. Me fue bien y ahí comencé”, declaró al medio sureño.

Se hizo viral en TikTok

El pasado fin de semana, Carlos Campos y Hospital disputaron un partido por la liga amateur de Linares y Labraña tuvo bastante trabajo: dos jugadores se agarraron a golpes y hubo invasión de la hinchada visitante en el terreno de juego. La juez dispuso entonces la suspensión del encuentro por falta de garantías.

El usuario de TikTok @danyvacile compartió dos videos en donde aparece la jueza en plena acción. En una de ellas pita una falta, mientras que en la otra toma la decisión de dar por suspendido el partido. La mujer hizo prevalecer su carácter, una de sus principales características dentro de la cancha.

Una vez, por ejemplo, no le tembló la mano en expulsar a cuatro jugadores en un partido.

Según declaró al medio, solo un jugador la agredió en sus diez años de árbitro. Un joven la empujó por la espalda y la comisión disciplinaria de Linares lo suspendió por dos años.

“Yo creo que acá, con los años que llevo, ya me he ganado un respeto y saben que soy pesada con mayúsculas, que soy de armas tomar”, declaro.

“Me gustaría ser ejemplo para más mujeres”

Si bien los fines de semana Lapraña pita los partidos en la liga amateur de Linares, el resto de días trabaja como operadora de los parquímetros, en Colbún. Su sueño es inspirar a otras mujeres para que le sigan los pasos.

“Hace años ver a una mujer arbitrando era casi tomado a la chacota, pero ahora me gustaría ser un ejemplo para que más mujeres sean árbitras, como esta chica Cindy Nahuelcoy”, reveló.