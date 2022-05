Durante el embarazo, las futuras madres pueden experimentar diferentes problemas. Eso fue lo que pasó con Jaiden Ashlea, una estadounidense que se sometió a una cirugía fetal abierta para proteger a su bebé. “Daré a luz dos veces”, dijo. La historia de esta joven se hizo viral en TikTok y aquí te contamos los detalles.

Jaiden Ashlea es una estadounidense de 23 años que, a las 18 semanas de embarazo, se enteró que el bebé que lleva en sus entrañas tenía un defecto congénito, según New York Post. La espina bífida afecta la médula espinal del feto durante la gestación y los médicos de Jacksonville, en Florida, le dijeron que nacería con “muerte cerebral”.

La noticia afectó profundamente a la joven y a su prometido Noah Detrick, de 23 años. “Recuerdo haberme dicho a mí misma: ‘Esto no es real, esto no está sucediendo. Fue una pesadilla”, dijo la joven al medio norteamericano.

Pese a que los médicos le aconsejaron interrumpir el embarazo, la pareja decidió consultar otras opiniones y recurrió a los especialistas en Orlando. Ashlea recobró las esperanzas cuando le mencionaron que tenía que someterse a una cirugía para reparar la columna vertebral del bebé durante la gestación.

Es por ese motivo que el último miércoles Jaiden Ashlea tuvo que dar ‘dar a luz’ a su hijo Levi James, es decir, se sometió a la cirugía fetal abierta. Los doctores tuvieron que sacar al bebé para reparar el defecto del tubo neural en su espalda y luego lo reubicaron.

Ashlea se prepara para dar a luz por segunda vez

Tras la exitosa cirugía, Ashlea se mantiene bajo estricto reposo hasta que el bebé esté desarrollado para un parto por cesárea, según indicaron medios locales.

Actualmente, la mujer tiene 27 semanas y se prevé que en julio nazca su bebé. “Patalea con las piernas y se tuerce los tobillos”, dijo efusivamente la futura mamá. “Puedo sentirlo moverse”.

Aunque la cirugía fue exitosa y se espera que no haya ningún problema en el parto, los médicos le indicaron a Ashlea que es probable que su hijo necesite someterse a fisioterapia desde el nacimiento hasta que tenga al menos 18 años.

La tiktoker, que es una creadora de contenido y está inmersa en el negocio de bienes raíces, compartió la asombrosa experiencia en su cuenta de TikTok y lo susuarios quedaron incrédulos.

“Básicamente me abrieron por cesárea, repararon el defecto en su espalda lo mejor que pudieron, me cerraron de nuevo y me quedé embarazada el resto del tiempo. Es muy común que ocurran construcciones y el trabajo de parto prematuro es siempre el mayor efecto o impacto de la cirugía”, narró.

¿Cuánto cuesta someterse a una cirugía fetal abierta?

Según reveló New York Post, someterse a una cirugía fetal abierta cuesta aproximadamente 25 mil dólares, pero en el caso de Ashlea su seguro cubría el mayor porcentaje. Solo hay 12 instalaciones médicas en Estados Unidos que realizan este procedimiento, entre ellas el Hospital Winnie Palmer de Orlando, donde se atiende la joven.