Una bebé que nació prematuramente a las 22 semanas está siendo aclamada como un milagro. Megan Phipps, de 24 años, dio a luz a dos niñas en el hospital Bryan Health en Nebraska (EEUU). Solo uno de los bebés sobrevivió debido a los riesgos asociados con los partos prematuros.

Phipps tiene un útero doble, una anomalía rara llamada didelphys que llevó a que los bebés nacieran prematuramente. Según Mayo Clinic, las mujeres con la afección tienen embarazos exitosos con frecuencia, pero se sabe que aumenta el riesgo de una mujer de sufrir un aborto o parto prematuro.

Phipps estaba al tanto de la afección y no había tenido problemas en sus embarazos anteriores. Ahora, según le notificó su médico, tenía un bebé en cada útero. “Siempre he tenido mi útero derecho. Siempre pensaron que mi lado izquierdo no estaba activo”, dijo Phipps en Good Morning America.

Phipps tiene un útero doble, una anomalía rara llamada didelphys. (Foto: Megan Phipps)

Las cosas fueron diferentes

Las cosas fueron diferentes esta vez y la madre pronto se enteró de que estaba embarazada tanto del lado derecho como del izquierdo. Cuando la llevaron de urgencia al hospital a las 22 semanas, se enteró de que los bebés solo tenían un 1% de posibilidades de vivir.

Ella dio a luz a una niña llamada Riley el 11 de junio, que murió solo 12 días después de nacer. Su segunda hija, Reece, nació el 12 de junio. Ambos bebés nacieron con un peso de menos de una libra.

Milagrosamente, Reece fue llevada a casa con Phipps el 2 de noviembre.

Kallie Gertsch, una enfermera de la UCIN de Bryan que cuidaba al bebé, calificó el hecho como un milagro. “Ella es un verdadero milagro”, dijo Gertsch según el Kearney Hub.

Phipps comparte su historia con la esperanza de ayudar a otras personas que podrían estar pasando por la misma situación. Ella no quiere que pierdan la esperanza de un milagro. “Solo quiero que las madres sepan eso para no perder la esperanza de que todo sea posible”, dijo Phipps.