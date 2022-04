Una joven de Nueva Zelanda, que nació con un síndrome que no le permite tener movimiento en algunos nervios de la cara, está haciendo realidad sus sueños.

Tayla Clement, de 24 años, sufre de un trastorno neurológico llamado síndrome de Moebius, una rara condición congénita que resulta del subdesarrollo de los nervios faciales que controlan algunos movimientos oculares y expresiones faciales.

Pese a su condición, Tayla asegura que le encanta ayudar a las personas que la rodean. “A cualquiera que no me conozca, le diría que soy la chica que no puede sonreír”, dijo en conversación con el medio ABC7. “Me encanta poder ayudar a otros y empoderar e inspirar a otros. Me ilumina mucho, y si pudiera sonreír, verías la sonrisa más grande en mi rostro porque realmente me ilumina mucho”.

La joven, quien se hace llamar en Instagram ‘la chica que no puede sonreír’, asegura que el acoso que enfrentó en el pasado fue despiadado.

“La gente traía bolsas de plástico a la escuela para ponérmela en la cabeza porque yo no era agraciada y no querían que me vieran. Creo que cuando creces, que te digan que eres diferente y que eres feo y que eres inútil, lo crees porque no sabes nada más”, explicó.

A pesar de su doloroso pasado, se niega a dejar que esa luz de esperanza en su interior se apague. “Me emociona mucho, pero estoy muy agradecida de haber sido yo quien pasó por todo porque puedo inspirar a la gente y ayudar a la gente me hace muy feliz”, agregó.

Ahora, Tayla podría llevar a un nuevo nivel esa pasión por inspirar a otros. Recientemente firmó con una agencia de modelaje internacional. Para ella, este cambio en su vida significa mucho más que sesiones de fotos y desfiles de moda.

“Ser tan abiertamente aceptada y querida se sintió increíble”, expresó. “No tenía a nadie a quien ver en las películas o en los medios de comunicación o en la portada de las revistas o en los titulares de las marcas o en las vallas publicitarias, así que me sentí realmente inútil porque no me veía en ninguna parte”.

“Es otro nivel de alegría y felicidad estar tan contento, cómodo, alegre y feliz dentro de lo que eres como persona, también es lo más liberador del mundo”, concluyó.

Según el citado medio, ser modelo no es el único oficio de Clement, pues también es una atleta paralímpica e incluso estableció récords en lanzamiento de peso en Nueva Zelanda.

Qué es el Síndrome de Moebius

Dentro de la categoría de “enfermedades raras o poco frecuentes”, encontramos el Síndrome de Moebius. En España nacen cada año 3 o 4 niños con este síndrome, señala el sitio barraquer.com

El Síndrome de Moebius es una enfermedad neurológica congénita, producida probablemente por múltiples causas que actualmente desconocemos. No se considera una enfermedad hereditaria, suele presentarse de forma aislada.

Lo que sí está demostrado es que los pacientes que padecen el Síndrome tienen una lesión común, y es la agenesia (la falta total de desarrollo) o desarrollo defectuoso de los núcleos de los pares craneales VI y VII principalmente (aunque también puede afectar otros).

Estos nervios, que dan movimiento a los músculos faciales y oculares, al ser defectuosos provocan una parálisis de los músculos afectados.