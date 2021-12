A puertas de la Navidad ya hay quienes han preparado su lista de regalos, esperanzados en recibir alguno de ellos, pero gracias a un video de TikTok hemos podido conocer que la historia de una joven de 20 años a quien se le fue un poco de las manos esa tradición, pidiendo objetos que, para muchos, es imposible de conseguir.

La estadounidense Jacqlyne Con, en su cuenta de TikTok, decidió publicar el video, exponiendo a su hermana Jollysa y a su lista de regalos que ella misma ha considerado de ridícula por los costosos productos que le ha pedido a sus familiares para este 25 de diciembre.

En primer lugar, esta joven detalla que su familia tiene la tradición de crear un documento en Google para que cada integrante escriba qué quisieran que les regalen y así nadie se lleve algo que, en realidad, no desean. Y fue allí que la protagonista de este relato no se guardó nada y puso todo lo que quería.

Al leer uno puede darse cuenta de que la hermana de esta tiktoker se fue a por todo lo grande, pidiendo cosas un poco costosas como bolsos, perfumes, un IPhone 13, un Apple Watch, etc. Por si fuera poco, también pidió un cachorrito para tener una nueva mascota.

Si hasta allí ya era demasiado, luego nos muestran que esa chica se tomó el tiempo de elaborar unas diapositivas con todos los regalos que quiere, en las que añade una descripción, los precios y dónde comprarlos.

“He dividido mi lista de Navidad en diapositivas detalladas que explican cada elemento. No quiero escuchar a nadie quejándose de que no saben qué darme. Sigan la lista original o la presentación que he realizado”, se podía leer.

El video que se encuentra en la cuenta @jacqlynecon cuenta con más de 5 millones de reproducciones y sigue en aumento. Además, los comentarios dejan en claro de que a pocos le han agrado la idea y la forma de cómo la hermana está exigiendo determinados regalos, dejando de lado el verdadero significado de la Navidad.