¿Las aves pueden cambiar su canto? Si piensas que la respuesta es un rotundo no, pues es que no conoces la historia de los gorriones garganta blanca (Zonotrichia albicolis) que habitan Canadá, sobre quienes los científicos recientemente realizaron un insólito hallazgo sobre la transformación de su tradicional forma de comunicarse con la naturaleza por una nueva.

Desde la década de 1960, los también llamados gorriones gorgiblancos canadienses silbaban una canción que terminaba en un triplete o repetición de tres notas, pero cuando el investigador Ken A. Otter se mudó al oeste de Canadá a finales de 1990, la melodía final ya había cambiado: su particular canto ahora culminaba en dos notas.

Tradicionalmente, estas aves —que habitan la zona central y occidental del país norteamericano— silban una melodía que se distingue por terminar en un triplete o repetición de tres notas; sin embargo, entre 1960 al 2000, pasó a culminar en dos notas, un hecho sin precedentes dentro de la comunidad ornitológica.

Como es bien sabido, las aves raramente cambian sus cantos, y cuando lo hacen, se limita típicamente a su ambiente local, donde las pequeñas variantes básicamente se convierten en dialectos regionales. Un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology describe esta extraordinaria excepción a la regla protagonizada por los gorriones garganta blanca.

Las aves cantan para marcar sus territorios y para atraer a sus potenciales parejas de apareamiento. Pero, ¿por qué esta curiosa transformación se volvió viral ni bien fue compartida en YouTube y otras redes sociales? Se trata de un misterio que Ken Otter y su equipo de investigadores de la Universidad del Norte de Columbia Británica quieren resolver.

“Estas canciones se aprenden, de otra manera las nuevas variantes no aparecerían ni se propagaría”, precisó Otter al portal Gizmodo. “Podría haber comenzado con una sola ave , pero luego otras lo aprendieron, convirtiéndose en una especie de tutores para otras aves. No se propagaría por una sola ave ”, agregó el científico.

Esta nueva canción, que ahora puede escucharse desde la zona de Columbia Británica a través del centro de Ontario —una distancia de más de 3,000 km— se dio a conocer entre los años 2000 a 2019, según el estudio. La antigua melodía, con su triplete de cierre altamente musical, ahora corre el riesgo de extinguirse.

Las contribuciones de científicos ciudadanos fueron integrales para la investigación, ya que sus grabaciones de campo de los gorriones garganta blanca canadienses se subieron a una base de datos en línea llamado eBird, que permitió a Otter y sus colegas rastrear la propagación del nuevo doblete para así también expandir el alcance espacial de sus conclusiones.

Fue así que descubrieron que la canción probablemente se originó en las Montañas Rocosas, donde ha sido un rotundo éxito por años, propagándose firme pero rápidamente hacia la zona oriental. Para el 2014, cada gorrión gorgiblanco en Alberta cantaba al ritmo del distintivo doblete, junto a una nutrida población aviar en Ontario en los coros.

Los terrenos donde los gorriones pasan el invierno fueron una pieza clave en explicar cómo la nueva tonada se propagó rápidamente en una enorme área geográfica. Los jóvenes gorriones machos arribaban a estos sitios para cortejar a las hembras de distintas partes del país, que copiaban la melodía y la llevaban a sus lugares de origen donde otras aves la aprendían.

Pero, ¿por qué esta nueva canción atrae tanto? Esta es la interrogante que los investigadores hasta ahora no han podido responder ya que parece no darle ventaja territorial a los machos que la entonan pero podría ser que las hembras se sienten atraídas a melodías con las que no están acostumbradas; sin embargo, acaban de descubrir que existen ligeras variaciones.

“Parece que estos gorriones prefieren adoptar un novedoso estilo de variante de canción más que la común; sin embargo, no parece seguir un patrón, ya que ocasionalmente uno puede encontrar a machos entonando variaciones que no son dobletes ni tripletes, pero estas otras versiones que parece no ‘pegar’ con las hembras. Así que debe haber ciertas restricciones en lo que puedan aceptar”, precisó Otter.

De acuerdo al investigador, en zonas como Prince George, en Columbia Británica, los gorriones parecen estar cansándose de esta nueva variación y se escuchan otras melodías que intentan reemplazarla. ¿Será acaso que los ejemplares hembras quieren seguir escuchando nuevas tonadas como si fueran pedidos musicales a su DJ favorito? Saquen sus propias conclusiones.

VIDEO RECOMENDADO

¿Tienes pájaros en casa? Cuidados y alimentación para aves domésticas en invierno

¿Tienes pájaros en casa?: Cuidados y alimentación para aves domésticas en invierno.