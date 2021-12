Graduarse es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona, pero es ahí cuando un nuevo desafío surge y es el de encontrar el primer trabajo. Lo cual es más difícil si la mayoría de las empresas busca gente con experiencia, cosa que los recién egresados no tienen.

Muchas veces por esta razón, los jóvenes se desaniman a la hora de buscar empleo porque la mayoría se cansa de intentarlo, pero hay otros con determinación que siguen adelante hasta conseguirlo, como Uche Anaekwe, una joven nigeriana que que decidió buscar su oportunidad por su propios medios.

Uche es tripulante de cabina desde julio de este año, mes en el que recibió satisfactoriamente su certificación, pero apenas culminó esa etapa comenzó una nueva: la de buscar un primer trabajo.

“Después de graduarme de la escuela de aviación en julio y obtener mi licencia de tripulación de cabina, no tenía idea de cómo iba a conseguir un trabajo, no conocía a nadie en la industria que me diera una oportunidad”, publicó la joven tripulante de cabina en su perfil de Linkedin.

Viajó para dejar sus datos

Lo único que sabía era lo tradicional, enviar currículum a las empresas de su área y esperar respuestas, pero sintió que no era suficiente y viajó a la ciudad de Lagos para dejar sus datos personalmente.

Mientras que a una de sus amigas la llamaron de una aerolínea para hacer una prueba, a ella no. Uche se sentía feliz por su colega, pero triste por su suerte. Su compañera le dio la fecha y hora del examen de aptitud, así que decidió ir pese a no haber sido convocada. Después de todo no perdía nada.

Quedó contratada

“Hice un acto de fe audaz y valiente, fui a una prueba de aptitud para la que no me invitaron, y el resto es historia. Dicen que cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, el éxito es inevitable”, comentó Uche en Linkedin. La visita valió la pena porque al poco tiempo la joven fue contratada.

En su publicación agradeció a su amiga y a la empresa por darle la oportunidad laboral que tanto estaba buscando.

“Siempre estaré agradecida con Maryam Adeleke por ser una amiga increíble para mí, incluso cuando no tenía que serlo. También estoy muy agradecida con Dana Air por no usar prejuicios y sesgo para reclutar a su nueva tripulante, porque de otra manera no habría tenido la oportunidad”, comentó la joven.