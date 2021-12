La siguiente historia de Gastón Recondo, reconocido periodista deportivo en Argentina, no tiene nada que ver con su trabajo, ni con el fútbol, ni con algún otro deporte, sino con su decisión de haberse sometido a una vasectomía con la finalidad de ya no seguir teniendo hijos, la cual fue tomada junto a su actual esposa, Valeria Marcovecchio.

El comentarista, quien tiene cinco hijos —tres de su primer compromiso y dos del actual— ha concedido algunas entrevistas a diversos medios argentinos dando mayores detalles de cómo optó por hacerse ese proceso que aún no es muy común verse en esta parte del mundo debido a que se ha tenido el prejuicio de que son las mujeres quienes deben cuidarse.

En un diálogo con el diario La Nación, Recondo reconoce que fue una decisión que se tomó hace algunos años, pero que recién se hace pública y no dudó en manifestar todos los detalles de aquella experiencia que vivió junto a su esposa.

“Cuando nació nuestro hijo menor, Gerónimo, charlamos bastante con mi mujer sobre la familia y sobre cómo íbamos a salir adelante. Y en uno de los controles con el obstetra que trajo al mundo a mis cinco hijos, nos preguntó cómo nos íbamos a cuidar. Como ya lo había hablado con mi mujer, ofrecí hacerme esta intervención porque entendía que era injusto que ella, que en ese momento tenía 33 años, tuviera que tomar pastillas anticonceptivas por más de 15 años, o tuviera que usar un DIU u otro método”, señaló el comunicador.

Del mismo modo, Gastón Recondo contó todo lo que vivió en el proceso, dejando en claro que es algo sencillo, rápido y para nada traumático, aunque sí requiere algo de descanso por unos cuantos días.

“Fui un viernes a la mañana, estuve seis horas en el sanatorio porque es una intervención ambulatoria, volví manejando a mi casa, hice reposo tres días y el lunes fui a trabajar, como si nada hubiera pasado. Fue hace dos años y pico”, indicó.

Como se sabe, la vasectomía se puede revertir si es que algún hombre se arrepiente y quiere tener hijos. Sin embargo, el conductor televisivo afirmó que se hizo un procedimiento que no tiene marcha atrás.

Gastón Recondo y su familia

¿Qué es una vasectomía?

Según el portal Planned Parenthood, la vasectomía es una cirugía sencilla, en la que se corta o bloquea los pequeños conductos (tubos) que tiene en el escroto y que transportan los espermatozoides para que estos no puedan salir del cuerpo. Si los espermatozoides no pueden salir, el embarazo no puede ocurrir.

A este proceso también se le conoce como esterilización masculina en algunos lugares.