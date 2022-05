Las decepciones amorosas y los engaños provocan dolores que muchas veces tardan en aliviarse. En TikTok, precisamente, se hizo viral un video en donde un hombre con el corazón roto deambula por la calle, a tal punto que sus movimientos llaman la atención de una policía. Millones de usuarios se conmovieron con el desenlace de su historia.

El video fue publicado en TikTok por la usuaria @laraquartez y una vez más puso en evidencia la problemática de las infidelidades y los desengaños. De acuerdo con las imágenes, un hombre se encuentra desorientado en la calle y con movimientos erráticos, tal como apunta El Universal.

Eso fue percibido por una agente policial de Lake, un condado ubicado en el estado estadounidense de Illinois, según explica Wikipedia. En el censo del año 2000, el lugar tenía una población de 644 mil 356 habitantes.

La policía se acercó al hombre, pensando que estaba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, pero nada de esto ocurría en realidad.

“Nada, mi relación está rota. Me he casado con ella, tengo seis hijos, cuatro niños y dos niñas”, le respondió el hombre engañado, tras ser interrogado.

“¿Has consumido algún tipo de drogas hoy?”, preguntó la autoridad.

“No”; “¿Has estado bebiendo?”; “No”.

“¿Por qué estás llorando tanto? ¿Había maltrato físico entre tú y tu esposa?”

“Nunca, nunca”, aseguró el sujeto.

“¿Llegaste a casa y ella estaba con otro hombre?”, interrogó nuevamente la oficial.

“No, no yo estaba en casa”, expresó el hombre.

“¿Tú estabas en casa y ella llegó con otro hombre?”, inquirió la uniformada.

No era necesario que el hombre responda, pues con su silencio lo dijo todo. No obstante, remarcó que pudo atentar contra el amante de su esposa, pero no lo hizo porque “es mejor que eso”.

“Yo no quiero pelearme con nadie. Podría haberme peleado con él, podría haber sido capaz, pero no quiero ir a la cárcel. Yo soy mejor que eso. No sé por qué ella ha hecho esto”, apuntó el hombre, según reproduce el sitio web.

La oficial no solo compartió su punto, sino que le dijo: “has sabido llevar la situación como es debido”.

Para asegurarse que el hombre estaba diciendo la verdad, los compañeros de la agente verificaron la botella que tenía en una de sus manos y le hicieron la prueba de alcoholímetro. ¿El resultado? No había alcohol en el envase y el resultado de la prueba fue cero.

Usuarios conmovidos con la historia

El video fue publicado hace tres días y, hasta la fecha, llegó a los 7 millones de reproducciones. Además, miles de usuarios felicitaron con sus comentarios al joven padre y reflexionaron en torno a los engaños.

“La gente no valora lo buena persona que puede llegar a ser uno y luego cuando cambian le dice que porque es así”, comentó una usuaria. “Sufrirá… pero por cómo ha actuado también sé que saldrá adelante, se repondrá y seguirá siendo un gran padre”, escribió otra seguidora.

Fue parte de una serie documental de TV

Este hecho fue parte de uno de los capítulos de “Live PD”, una serie documental que se transmitió en A&E Network desde el 2016 al 2020. El programa pone en evidencia la la vigilancia policial de Estados Unidos mientras patrullan las calles en vivo, según Wikipedia.

“Una oficial responde un informe de un sujeto masculino que camina cerca de la carretera y debe discernir si está intoxicado o simplemente extremadamente molesto en este clip”, se lee en la descripción.