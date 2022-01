Las redes sociales se quedaron atónitas por una curiosa historia viral. La Policía de Reino Unido destrozó la ventana del vehículo de una madre para “salvar a un recién nacido”. Cuando ingresaron al coche, las autoridades encontraron un bebé de juguete demasiado realista.

La británica Amy McQuillen, quien reside en Teesside, y su hija Darci, de diez años, salieron de compras. Sin embargo, la pequeña se cansó de cargar a su muñeca Newborn, conocida por parecerse lo más posible a la vida real, y la colocó en el asiento trasero para niños de la camioneta.

Después de 15 minutos, ambas regresaron y se sorprendieron al ver una multitud, dos oficiales uniformados y la ventana delantera del pasajero totalmente rota. La indignada mujer preguntó y la policía le indicó que estaban investigando una denuncia por negligencia infantil. Ante estas palabras, ella respondió “tengo a mi hija aquí conmigo”.

La verdad sobre la historia

Por su parte, los agentes de Cleveland explicaron que respondieron “a un informe hecho de buena fe sobre la preocupación por un menor” abandonado en un vehículo. Luego de entrar sin dudarlo, los oficiales recién descubrieron que solo se trataban de una muñeca en lugar de un bebé real.

Los oficiales de policía de Cleveland fueron llamados porque un supuesto bebé estaba abandonado en un automóvil. (Imagen referencial: PIxabay)

“Luego dijeron que habían dejado un bebé recién nacido en el auto, así que dije: ‘¡Es una muñeca!’ No podía creerlo. Sé que las muñecas son realistas, pero nunca pensé que algo así sucedería”, señaló McQuillen.

Si bien la madre aplaudió la rápida reacción de la policía, Amy confesó que “fue humillante para mí delante de mucha gente, y me quedé con una ventana rota y una hija molesta”.

Pronunciamiento de la Policía

Tras el incidente, la policía de Cleveland tendrá que desembolsar 356 dólares para reparar la ventana de Amy McQuillen. “En esta ocasión no fue lo que parecía pero se informó con las mejores intenciones. Los oficiales siempre prefieren establecer que no ha ocurrido un delito que perder la oportunidad de proteger a un niño”, dijo el portavoz, según precisó The Sun.