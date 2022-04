Sam Bankman-Fried es un joven estadounidense cuya fortuna asciende a 26.500 millones de dólares. La revista Forbes lo destacó como una de los empresarios menores de 30 que hacen parte de los jóvenes revolucionarios de la industria de las criptomonedas. Por ello, sorprendió al anunciar sus deseos de regalar el 99% de su fortuna.

A pesar de ser multimillonario, Sam dijo en conversación con el medio especializado Bloomberg que su plan es quedarse con el 1% de sus ganancias anuales o, como mínimo, con 100.000 dólares al año. El resto irá a causas que considere valiosas.

“Muy pronto te quedas sin formas de hacerte más feliz gastando dinero”, expresó, enfatizando que no encuentra sentido en poseer ni gastar tanto dinero. “No quiero un yate”.

No obstante, no piensa dejar FTX, su empresa, que es una casa de intercambio de criptomonedas y de trading de tokens.

Quién es Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, egresado del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las escuelas más prestigiosas de negocios), maneja un estilo de vida sencillo y al que califica de ‘altruismo efectivo’, algo que él define como la manera de hacer el bien con su propio dinero y tiempo.

Donó 50 millones de dólares en 2021 para iniciativas ambientales y para ayudar a India en medio de la pandemia del covid-19. Según le dijo al medio citado, espera entregar mil millones de dólares este 2022, y una de esas donaciones irá a la preparación para una futura pandemia.

“Podemos esperar que las pandemias empeoren con el tiempo y sean más frecuentes, solo por la posibilidad de fugas de laboratorio. Esto es una posibilidad no trivial que puede desestabilizar el mundo si no nos preparamos para ello”, aseguró.

En la actualidad, a Bankman-Fried se le puede encontrar durmiendo en un puff, jugando a videojuegos mientras da charlas sobre Zoom en conferencias, y viviendo con grupos de amigos.

Durante la entrevista, señaló que no se cuestiona su decisión de regalar la mayor parte de su dinero. “No es una decisión que reevalúe constantemente, porque creo que no me sirve de nada estar reevaluando constantemente nada. Minuto a minuto, ya no me parece una decisión”, explicó.

Qué es FTX, la empresa de Sam Bankman-Fried

FTX es una casa de intercambio de criptomonedas y de trading de tokens formada por un grupo de expertos en tecnología que vienen de Wall Street y de trabajar en otros sitios como Facebook o Google, señala el sitio mejorbrokerdelabolsa.com.

Para ver que es una empresa con bastante apoyo en el sector desde su comienzo está aliada con nombres importantes como Binance, The Circle, Alameda Research, True USD, Paxos, Fenwick & West, HUSD, Proof of Capital, FBG Capital, Galois Capital o Bitfinex.

Pero nada más ver su página principal vemos que FTX es mucho más que un Exchange de criptomonedas. Por el nombre podríamos pensar que también se dedica al trading de Forex. Sin embargo, esta empresa se especializa en la tokenización, con la que es capaz de ofrecer activos como las acciones, al haber tokenizado algunas de las más populares del mundo.

Además, es una de esas casas que ofrecen trading de derivados del mercado critpo con apalancamientos muy altos para los especuladores amantes de los futuros y operaciones con margen.