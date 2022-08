En varios países del mundo, los artistas callejeros intentan ganarse la vida realizando malabares o tocando instrumentos. En Argentina, sin embargo, un músico pasó por una mala experiencia, luego que inspectores le incautaran su herramienta de trabajo: un bombo. Conoce los detalles de la historia.

El insólito hecho se produjo el pasado fin de semana en la esquina de Bulevar Sarmiento y Scarlatti, en el barrio Villa del Lago de Villa Carlos Paz, en Córdoba, según precisa Los Andes.

Miguel Fernández, el protagonista de esta historia, estaba tocando su bombo durante el tiempo que le permitió el semáforo, mientras su esposa Rosario vendía pan a pocos metros de él. De pronto, se hicieron presentes unos inspectores municipales para reclamarles.

“Traté de explicarles que fuimos a pedir los permisos, pero que nunca nos los dieron, que tenemos una familia, dos nenes y que es nuestro laburo, a lo cual nos dijeron: empezaste con una caja de pan y ahora tenés una Pyme acá”, denunció en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con su relato, los inspectores reaccionaron de forma “despectiva” a los comentarios de Miguel e incluso llamaron a la Policía. No solo lograron incautar el instrumento musical, sino la mercadería de la pareja.

Se volvió viral y pudo recuperar su bombo

La publicación se volvió viral en poco tiempo y decenas de usuarios criticaron la intervención de los inspectores

El bombo, que había adquirido hace poco, no solo fue “secuestrado”, sino “clausurado. Fernández tuvo que ir al Juzgado para pagar la multa que reunió con mucho esfuerzo, ascendiente a 12 mil 600 pesos argentinos (poco más de 87 dólares).

“El juez de faltas se reía; me dijo ‘acá han venido de todo pero con un bombo...’ asi que primera vez”, declaró el músico a cba 24.

Las autoridades le indicaron que ya no podrá trabajar en la esquina de Bulevar Sarmiento y Scarlatti. De lo contrario, se retendrá el instrumento de forma definitiva.

“Duele porque queda cerca de casa, es un lindo lugar en la época del turismo, los fines de semana, pero bueno no sé, me iré a otro lado, como he hecho siempre”, indicó al sitio web.

