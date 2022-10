Millones de niños en el mundo sueñan con tener un álbum del Mundial Qatar 2022, pero muchos de ellos no pueden adquirirlo por los escasos recursos económicos de sus padres. Ese es el caso de un niño de 8 años, en Argentina, que confeccionó su propio ejemplar a mano y conmovió a todo un país. Conoce los detalles de la historia.

Debido al alto costo del álbum Panini del Mundial Qatar 2022, muchos niños no han podido tener el ejemplar y las figuritas en sus manos. Sin embargo, algunos han recurrido a su ingenio para no estar ajeno a la fiesta que se vive desde ya por el evento deportivo.

En Brasil, un niño diseñó su propio álbum del Mundial al no poder comprarlo, mientras que en México un padre sacó fotocopias a las figuritas al no tener dinero para regalárselo a su hijo.

Argentina es una de las selecciones candidatas a ganar la Copa del Mundo y sus habitantes viven el fútbol apasionadamente. Los más pequeños no son la excepción y Lionel Cáceres, un niño de ocho años, es el mejor ejemplo.

De acuerdo con El Diario de la República, el menor de ocho años le pidió a su padre Darío que le compre el ansiado ejemplar del Mundial, pero este no pudo cumplirle el deseo porque había gastado dinero en la fiesta de quince años de su hija.

Lionel, homónimo del mejor futbolista argentino de los últimos años, Lionel Messi, entendió la situación y al poco tiempo sorprendió a su padre.

“Hace unos días nos acostamos a dormir la siesta y cuando me desperté, me dijo que no lo hiciera, que él ya lo había hecho. Cuando lo vi, me largué a llorar”, indicó Darío Cáceres al medio argentino.

Un cuaderno y lápices de colores

En un cuaderno, Lionel dio marcha a su proyecto y se puso a dibujar a los futbolistas que integran las selecciones participantes de la Copa del Mundo. Para ello, recurrió a lápices de colores, tijeras y goma.

“Lo empecé a hacer porque estaba caro, me gusta dibujar y voy a arte en mi escuela”, declaró el menor.

Si bien le falta dibujar a más futbolistas, anticipó que no tendrá en cuenta al crack francés Kylian Mbappé , debido a la aparente enemistad que tiene con Messi.

La historia de Lionel se dio a conocer en Facebook y conmovió a miles de usuarios.

