Jaime Siguenza, de acuerdo a Univision, es un hombre ecuatoriano que reside en Estados Unidos. Él pasó un momento sumamente difícil al convertirse en víctima de una estafa: le robaron más de 60 mil dólares tras hacer clic en un mensaje que le llegó a su celular.

El 2 de abril de 2022, siempre según la citada fuente, el sujeto recibió un mensaje donde se le indicaba que su cuenta bancaria había sido bloqueada. Es por eso que, para solucionar todo, hizo un clic, tal y como se le indicaba en el texto.

¿Qué es el ‘SIM Swapping’?

Como Jaime realmente creyó que el mensaje venía del banco Citi, brindó todos sus datos. Es así como unos ladrones entraron a su cuenta y él se convirtió en una víctima del ‘SIM Swapping’, que Univision informó que es una “estafa en la que los ladrones secuestran el teléfono de alguien para robarle su identidad”.

Jaime Siguenza no se dio cuenta de nada en ese entonces. Recién cuando fue a una tienda a hacer una compra (al día siguiente) se percató que no tenía acceso a sus fondos. Ya no estaban los 62 mil dólares que había ahorrado con mucho esfuerzo para comprarles una casa a sus hijos.

Tras comunicarse con el banco, este logró detener 32 mil dólares en transacciones. Pero aún faltaban $32,650.50, los cuales no se los reembolsaron. Con la intención de que eso al fin sucediera, Jaime hizo llamadas, escribió cartas y visitó varias veces el banco.

Llegó a estar deprimido por no recuperar todo su dinero

En diálogo con Univision 41, el hombre aseguró que estaba frustrado. “La verdad, tenía mucha depresión, y mi familia, también mi esposa, pero era más yo porque fui el que cometí el error de abrir ese link que no tenía que haber abierto”, dijo.

Sin embargo, las cosas estaban destinadas a cambiar. En septiembre, Jaime conoció a la productora ejecutiva de Noticias 41, quien informó lo sucedido al equipo digital de Univision 41, el cual tuvo como objetivo contactar a Citi para que explique el motivo por el que no reembolsó la otra parte del dinero.

“Yo no tuve la esperanza de que se iba a recuperar ese dinero porque yo pasé muchísimo tiempo, llamando 3-4 horas constantemente cada semana”, manifestó el protagonista de esta historia. Marc Fitapelli, abogado que se especializa en disputas de inversionistas y personas mayores que fueron víctimas de fraudes de valores, no ocultó su asombro por el caso de Jaime.

“Mi experiencia en SIM Swapping, es que normalmente los bancos reembolsan rápidamente el dinero, porque este evento debería este cubierto por el seguro FDIC, u otro tipo de seguro”, indicó. “Si detectas en 24 horas una transferencia bancaria fraudulenta, puedes llamar y detenerla. De la forma en que trabaja el sistema bancario es esta: si eres víctima de un fraude y lo notificas rápidamente, puedes revertirlo, pero entre más tiempo esperes, más difícil es detenerlo”, recalcó el experto en leyes.

Eventualmente, recuperó el resto de su dinero

Tras dos meses y medio de gestiones del equipo digital de Univision 41, un representante del banco City informó que Jaime Siguenza iba a recibir el resto de su dinero. “Gracias a mi Dios. Estoy muy agradecido, mi esposa está muy agradecida, todos estamos agradecidos a Univision Digital, que tienen un buen equipo y que nos ayudaron”, aseveró el sujeto, cuya historia ha impactado en varias redes sociales.

