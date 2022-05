Un buen jefe suele demostrar a su empleados que pueden contar con él en todo momento. Algo así ocurrió en Gales cuando Lee Skeet (@leeskeet13) se enteró de que clientes habían menospreciado a su camarera y no dudó en tomar una drástica decisión. El propio chef recurrió a las redes sociales para contar la historia, que ya se viralizó.

Lee Skeet, oriundo de Reino Unido, tiene 35 años y abrió un negocio gastronómico llamado “Cora” en la ciudad de Cardiff. Mediante su cuenta de Instagram, el empresario relató la desagradable situación que afrontó su única empleada del establecimiento.

Faltaron el respeto a la camarera

Según informó The Mirror, un grupo llegó tarde a su reserva, bebió siete botellas de vino y denigraron a la mesera, identificada como Lily, durante su turno. De inmediato, el cocinero británico se percató que fueron irrespetuosos con la joven.

En ese sentido, Skeet esperó que los seis clientes abandonaran el lugar para charlar con su trabajadora. Tras conversar, él consiguió el correo electrónico de uno de los comensales y le mandó un contundente mensaje.

“En primer lugar, quería agradecerle por elegir mi restaurante para su comida de esta noche, y entiendo que tenía la factura más grande que hemos tenido en una mesa aquí. Desafortunadamente, a lo largo de la noche me di cuenta de que el comportamiento de su grupo era inapropiado hacia [nuestra camarera]”, arrancó diciendo el chef.

Siguiendo esa línea, Lee precisó que “ella me dijo que los miembros de su grupo la menospreciaron, le faltaron el respeto y la tocaron sin querer. Pasé la última hora teniendo conversaciones con ella que me rompen el corazón, me hacen sentir mal como un empleador de mier** y un padre terrible teniendo a mi propia hija”.

Asimismo, @leeskeet13 le solicitó los “datos bancarios” al cliente para devolverle el dinero que gastaron en su restaurante, que equivalía a las 1000 libras esterlinas (1235 dólares aproximadamente), pues sentía desprecio por ellos. Incluso, el empresario reiteró que pensaba entregarle 100 libras menos a la camarera, “ya que no dejó propina”.

Antes de terminar su descargo, el propietario le advirtió “no regresar nunca más”, porque “Lily significa mucho más que el dinero para mí”. “También creo que deberías evaluar a las personas con las que te rodeas”, sostuvo.

Dio lección ejemplar

Unas horas más tarde, Lee Skeet se tranquilizó y cambió su decisión, pues transfirió el monto del total de la cena a Lily como una forma de reconocer su labor. “Pensándolo bien, reaccioné demasiado rápido y emocionalmente anoche. Lo siento, estaba un poco enojado y protector. No voy a devolver el dinero del cliente”, escribió el dueño en su posteo de Instagram.