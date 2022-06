Lisa Fletcher tiene 58 años y su esposo, Neil, 55. Ambos son de Watchet, Somerset (Inglaterra). En esta nota hablaremos sobre ellos porque abandonaron todo lo moderno y acordaron vivir como en la década de 1930. La historia de los dos ha impactado en las redes sociales.

La mujer se encargó de convencer a su pareja de adoptar ese estilo de vida, poco después de que contrajeron matrimonio en 1991. “Siempre me interesó la historia desde que era niña. Nunca me gustó ir de compras como a otras colegialas, pero solía arrastrar un gran libro de historia conmigo”, sostuvo, de acuerdo a The Mirror.

“Después de que Neil y yo nos casamos, compré algunas piezas de arte decorativas para la casa hasta que finalmente él se incorporó y comenzó a comprarlas también. Decidimos tener un gran estilo de los años 20 y 30. Para mí, tenía que estar lleno de glamour”, aseveró.

Usan ropa de la época

Ambos tuvieron la suerte de encontrar ropa de la época, la cual usan todos los días. “Siempre quise vestirme de esta manera, pero nadie que lo haga te dice de dónde saca su ropa. Eventualmente, alguien me avisó sobre un negocio y básicamente me proporcionaron todo mi guardarropa. También vamos mucho a las ventas de maleteros y a las tiendas benéficas”, manifestó la mujer, siempre según la citada fuente.

Desde hace seis años, Lisa y Ney Fletcher, quienes no tienen hijos, se mudaron a su casa actual en Watchet. La propiedad había sido destruida por los antiguos propietarios. Debido a ello, la pareja se encargó de restaurarla a su antojo.

Ahora, los dos poseen varias cosas antiguas, como lo habían planeado. Cuentan con un televisor que proyecta en blanco y negro, un refrigerador de la década de 1930, una vajilla completa del mismo tiempo, un automóvil que tiene casi 100 años y mucho más. “Al comprar todo de segunda mano, todo viene con una historia. Todo viene de alguna parte”, recalcó la mujer.

Las cosas más valiosas que tienen

Sus tres gramófonos son sus posesiones más preciadas, ya que les permiten escuchar música de los años 30 en discos de vinilo. “Cuando voy a la cocina y pongo el mantel con todas mis partes y luego pongo nuestra música, solo pienso en lo hermoso que es todo”, dijo Lisa Fletcher.

El estilo de vida de la época lo tienen bien marcado: usan un teléfono fijo para comunicarse y solo pagan en efectivo. Cuando Neil está en su trabajo, Lisa cocina y limpia la casa. Ella lava todo a mano. No usa lavadoras ni secadoras.

Lisa y Neil Fletcher son felices

La pareja realmente vive como quiere y es feliz así. “Espero que la gente acepte lo que hacemos y por qué. Algunos son muy elogiosos, pero otras personas han sido muy groseras en el pasado”, indicó Lisa, quien también precisó que nunca volverán a adoptar un estilo de vida moderno.