Cuando se viven tiempos tan convulsos como los de ahora se toman medidas un tanto desesperadas para tratar de darle vuelta a la adversidad. Debido a la pandemia la tasa de desempleo se ha elevado y muchos profesionales hacen todo lo posible para conseguir un trabajo. Ese es el caso de Rogerio de Souza Estrada, un abogado de 51 años de Sao Paulo, Brasil.

Este licenciado en leyes residente de la localidad brasileña de Sao Vicente, en la costa de Sao Paulo, fue visto en las calles de la ciudad llevando un cartel en sus manos pidiendo ayuda para encontrar un puesto de trabajo, debido a que ya llevaba cerca de 18 meses sin trabajo y sin ingresos estables.

“Sé lo que es vivir sin dinero. Te sientes degradado […] un hombre sin dinero es hombre muerto. Así es como me siento”, dijo Rogerio en diálogo con el medio de comunicación G1. Es por eso que decidió pasar por una avenida con un cartel que decía: “Pido una oportunidad de trabajo, por favor”.

Hombre desempleado pidió trabajo con un cartel y le llovieron ofertas. (Foto: Facebook | Fabiana Jesus)

Rogerio intentaba que alguna buena persona leyera su solicitud y le diera la mano, pero lo que no esperaba era que en apenas 24 horas le llovieran las ofertas laborales. Y es que, gracias a una mujer que lo fotografió y compartió su historia a través de Facebook, varios ayudarlo con un trabajo.

“Gente, vi a este hombre con este cartel frente al centro comercial Litoral Plaza, en Praia Grande. Me acerqué a él y le pregunté si podía tomarle una foto y compartirla en la red social, me dijo que sí y me agradeció. Dijo que ya entregó su currículo en varios lugares y le dijeron que está muy por encima de la edad. Por favor, si alguien puede ayudarlo”, dice la publicación que compartió la mujer en Facebook.

Este es un apoyo que el abogado necesita con prontitud, porque lleva meses viviendo con una ayuda de emergencia, porque incluso ha tenido que vender agua para conseguir dinero. Pero, afortunadamente, ya comenzó a tener entrevistas para algún puesto de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Foto viral: La historia de Carson Pickett y Joseph Tidd que conmovió al mundo null